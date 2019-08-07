貿易戰升級 助黃金跳漲 期貨價已突破1500美元

據《彭博》報導，由於美中貿易戰愈演愈烈、全球經濟成長放緩以及全球各國央行放寬貨幣政策，推升黃金期貨價格持續走揚，週三 (7 日) 正式突破每盎司 1500 美元。

Comex 黃金期貨 ` 今盤中上漲 1.2%，至每盎司 1502.30 美元，寫 2013 年以來新高，黃金今年漲幅已經擴大至 17%。除黃金之外，白銀價格也飆漲。

黃金期貨升破 1500 美元 (圖表取自彭博)

隨著華盛頓和北京對抗升級，全球市場動盪，黃金成為主要受惠者之一。基於貿易戰轉趨激烈，聯準會也可能採行更多寬鬆政策，加大降息幅度。

新加坡 IG Asia Pte 分析師 Jingyi Pan 表示，當前事態的發展，讓美中中期內達成協議的可能性大降，在此背景下，行動升級不會令人意外，因此金價仍可能進一步上揚。

新加坡上午 10:33，黃金期貨交易價格為每盎司 1497.20 美元，連續第 4 天上漲。白銀走勢更強，漲至每盎司 16.8082 美元，漲幅達 2.2%，並創下 1 年多以來新高。

聯準會上個月 10 年來首度調降利率，部分原因是貿易戰的影響。利率較低之下，也增加了黃金的吸引力，高盛預估，今年美國還有 3 次降息。

過去 1 個多月來，不少著名投資者均發表看漲黃金言論，莫比爾斯 (Mark Mobius) 認為，由於全球利率走低，金價上 1500 美元已近在眼前。達里奧 (Ray Dalio) 相信，黃金才剛開始上漲。

除了貿易戰的挑戰之外，英國無協議脫歐的風險、及伊朗與美國在中東的緊張局勢，均有利黃金走高。

各國央行也是黃金的粉絲，中國、俄羅斯、波蘭及哈薩克央行，近期都持續增加黃金儲備。

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