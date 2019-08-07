能源盤後—追隨股市 原油連2日大跌 WTI見熊蹤 Brent收7個月低點

週二 (6 日) 交易，原油期貨價格大幅收低，Brent 原油期貨價格大致跌到 7 個月低點，美股吐回復甦漲勢後，期貨也失守稍早漲幅，係因市場仍擔憂全球能源需求，以及美國與各大貿易夥伴關係的不確定性。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.06 美元或 1.9%，收每桶 53.63 美元，根據道瓊市場數據，此為 6 月 17 日以來最低收盤價。

WTI 原油期貨稍早交易短暫處於正面，盤中高點到 55.42 美元。週一跌幅 1.7%，今年高點在 4 月 23 日 66.30 美元，但迄今已較該高點下跌 19%，貼近熊市。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 87 美分或 1.4%，收每桶 58.94 美元，為 1 月 8 日以來最低收盤價。

Brent 週二盤中高點一度達 60.56 美元，本週迄今已下跌 4.7%。今年迄今漲幅收斂至 9.5%。

美股走高，但脫離盤中最高水準，且道指一度走低，係因投資者消化了中美加劇的貿易紛爭發展。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，「對需求的擔憂，以及貿易紛爭升級，這些仍讓石油市場卡在困境中。」

進幾個交易日，石油市場走勢與其他風險資產亦步亦趨，上週在川普宣布將對中國加徵新關稅且中國立即揚言報復後，WTI 原油期貨遭受 4 年來最大單日下跌。

週一人民幣兌美元匯率貶破 7，引起全球股市和石油的拋售潮，投資者紛紛奔向黃金和債券等避險資產，而美國則怒斥中國為匯率操縱國。

供應 & 庫存狀況

美國官方數據顯示，二疊紀盆地和其他頁岩層的產量成長，很大程度抵消了因颶風巴里造成的墨西哥灣產量減損，因此原油價格依然走低。

EIA 週二發布短期展望，今年下半年 Brent 原油現貨價格平均每桶 64 美元，明年則為 65 美元。該組織表示，原油價格穩定的預測，是 EIA 預期全球石油市場供需相較平衡的結果。

EIA 預期，自今年第四季到 2020 年底， WTI 原油價格平均較 Brent 原油價格每桶低 5.50 美元，這較上個月報告中預估的價差 4 美元再擴大一些，反映出 EIA 對庫欣油管運輸原油到美國墨西哥灣沿岸的利潤成本之最新估計。

同時，S&P Global Platts 分析報告顯示，因煉油廠使用率上升，上週美國原油庫存可能連續第八週下降，8 月 2 日止的一週，商業原油庫存預計下降 380 萬桶。

EIA 也指出，原油出口放緩，可能縮限了預計下降的程度。根據普氏能源交易流量軟體 cFlow 顯示，上週出口量平均 197 萬桶 / 日，倘若 EIA 原油數據證實此點，出口量將會是自 1 月以來最低水準，也是今年第二回低於 200 萬桶 / 日的記錄。

API 預計公布上週庫存數據，而官方的 EIA 庫存報告將於週三公布。

德銀 Fritsch 在其報告中強調這點，根據 EIA，今年 5 月中國每日約購買 24.7 萬桶美國原油，使其為美國原油最重要的買家之一。

「如果中國不向美國採買原油，WTI 原油將倍感壓力，如果中國再次向伊朗增加購買原油，先前運送到中國的沙國原油就會提供給更多消費者，那麼國際原油價格 Brent 將感受到壓力。」

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