〈群益期貨〉還是空頭症狀

期貨市場的量能、波動放大，現貨市場週線出現量大下跌走勢，不會有人聯想到多頭市場。美國四大指數中「帶頭大哥」費城半導體指數從 7 月 25 日由強轉弱了，結束二個月的相對強勢。

債券、黃金、日圓及 VIX 等商品受到避險情緒升溫影響表現強勁。農產品以黃豆為代表，中國關係企業暫停新的美國農產品採購，且不排除進口加徵關稅的影響，儘管美元自 8/1 日轉弱，但黃豆順風不漲，表現弱勢。

外匯市場，美元表現分歧，川普推文自 9/1 日起對自中國進口 3000 億商品課徵 10% 關稅，美元雖然走弱，但人民幣卻大貶，臨近新興市場貨幣亦受到波及。

如果說感冒的症狀是咳嗽、鼻塞、流鼻涕、發燒等，那可以說金融市場仍沒有擺脫空頭，因為中美貿易談判空頭症狀還沒有消除，還需要吃藥，週三第一帖藥，中國人行海外發行央票，阻貶人民幣、日本央行亦出手干預匯市，阻升日圓，則是對匯市帶來穩定的效果，也間接對股市構成支撐，儘管川普將中國列入匯率操縱國，這是 1994 年以來首見，但一般被列為匯率操縱國接下來會被課以高關稅懲罰，但美國已先對中國進行關稅戰了，因此這一則訊息反倒對市場的衝擊沒有那麼大。

人行行長易綱表示當前人民幣處於合適水平，他表示將堅決市場決定匯率制度，不搞競爭性貶值，恪守 G20 有關的匯率承諾，看起來是話中有話，2015 年底人民幣貶值，人行動用了大量外匯存底阻貶，但去年 4 月中美貿易戰人民幣也是貶值，但人行卻是放任貶值，沒有干預反而人民幣加速貶值，這是美國所不樂見的。

因此美國對中國在匯率的指控也站不住腳的，因為關稅戰一開打，人行兩手攤開可以讓人民幣自由飛，而川普對中國 3000 億美元進口商品加徵 10% 的關稅，為了逼迫習近平上談判桌，關稅是否會繼續加碼，所以人行海外發行央票阻貶人民幣已經算是很和善的舉動，或許可以視為是「停聽看」的動作，一旦關稅繼續加碼，人行還是會放任人民幣貶值來對沖關稅帶來的傷害。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index