香港抗爭與貿易戰波及 國泰航空面臨不利情勢

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年8月7號18點20分

國泰航空在周三的一份聲明中表示，7 月份香港的抗爭活動削減了入境旅客流量，對機位預訂產生了「不利影響」。 上半年淨收入為 13.5 億港元 (1.72 億美元)，相比而去年同期為虧損 2.63 億港元。

國泰航空指出，由於一些企業建議員工延遲前往香港，導致國泰航空的下半年表現可能會面臨進一步的壓力。週一 (5 日)，國泰取消了超過 150 個航班，因為全面罷工幾乎癱瘓了香港。 澳洲也於週二 (6 日) 警告預計前往香港的旅客「要高度謹慎」。

美中貿易戰的影響可能在下半年更加打擊國泰進而使第四季度航空貨運旺季面臨低潮。國泰航空是亞洲最大的貨運航空公司，該業務約佔國泰總收入的四分之一

國泰航空主席 John Slosar 在聲明中表示：「地緣政治和貿易緊張局勢預計將繼續影響全球經濟，也因此影響航空旅行和空運的需求。」

國泰航空表示，乘客收益率估將下降 0.9%。貨運收益率則下滑 2.6%。(註：乘客收益率為衡量一名乘客每飛行一公里所能賺取的收益。)

國泰航空指出，該公司目前正處於一項為期三年的轉型計劃的最後一個階段，計畫旨在降低成本，提升香港作為中國競爭對手的公共運輸樞紐地位