國泰航空近40億港元收購香港快運 跨足廉航市場

國泰航空 (0293-HK) 週三 (27 日) 宣布，已同意以 39.3 億港元 (6.281 億美元) 由資金短絀的海航集團 (000616-CN) 手中收購香港快運航空公司 (Hong Kong Express Airways)，使其在快速成長的廉航市場中佔據一席之地。

國泰本月稍早曾表示正在就此次收購進行「積極討論」。

國泰航空在向香港聯交所發佈公告中表示，收購價包括 22.5 億港元現金及 26.8 億港元通過承兌貸款票據進行的非現金代價。

國泰航空表示，計劃繼續使用低成本商業模式經運香港快運作為獨立運營商。

該公告披露，香港快運 2018 年淨虧損 1.41 億港元，資產淨值為 11.2 億港元。

國泰航空在香港國際機場缺乏類似新加坡航空公司和澳洲航空公司等同業建立自有廉航品牌的能力。

國泰航空公司 CEO Rupert Hogg 上週表示，他認為廉價航空符合國泰航空目前缺乏的「獨特市場」，並有助於刺激新的出遊需求。

國泰航空目前已進入為期 3 年的轉型計劃最後一年，該計劃的宗旨在削減成本並增加營收，以與中國和中東的競爭對手以及廉價航空相較更具競爭力。

陷入困境的海航集團一年多來正在進行分拆資產，在其收購熱潮的高峰曾持有高達 500 億美元的銀行、基金經理、旅館、房地產和航空公司以及其他資產的持股。

它還擁有全方位服務的香港航空公司，在不在於與國泰航空的交易中。