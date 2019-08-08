接連挖角台積電高階人才 楊光磊出任中芯國際獨董

中芯國際董事會宣布，自 8 月 7 日起，楊光磊博士獲任該公司第三類獨立非執行董事及薪酬委員會成員，任期至 2020 年股東周年大會為止。

曾經擔任台積電研發處處長職務的楊光磊，接任蔣尚義獨立董事位置。而今年 6 月份辭任的蔣尚義為前台積電共同營運長。

中國將半導體視為「中國製造 2025」計劃的關鍵支柱，不惜斥資數十億美元，企圖到 2025 年，中國可以生產自己所需的 70% 半導體。目前中國只有 16% 的半導體產品在中國生產，且其中還有一半是由外商所生產。

而在「封鎖華為」事件後，中國更加速發展半導體產業，而全球最大晶圓代工廠 - 台積電理所當然成為獵才對象。

根據了解，楊光磊年薪達 50,000 美元，其中包括擔任獨立非執行董事的 45,000 美元及擔任薪酬委員會成員的 5,000 美元，以及可供認購 187,500 普通股的選擇權和 187,500 股受限制股份。

楊光磊現年 59 歲，自 1998 年 4 月～2018 年 6 月間，楊博士在台積電位於台灣和美國的公司先後擔任包括研發處在內的多個不同職位，隨後於 2018 年 6 月退休。

此外，自 2018 年起，楊光磊擔任台灣易毅網絡非執行聯合創始人；自 2019 年 6 月起，擔任環球晶圓獨立董事。

(圖片: AFP)

雖然中芯國際接連挖角台積電人才，但 CNBC 報導，中芯國際這幾年發展下來，技術水準和台積電相比仍落後數年，且獲利能力也有限。

分析公司 China Renaissance 估計，中芯國際在 14 奈米和 16 奈米晶片方面落後台積電約 17 個季度。