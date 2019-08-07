擴大音樂版圖 騰訊收購UMG 10%股權

法國當地時間 8 月 6 日，國際媒體集團 Vivendi 在官網表示，正與騰訊就戰略投資進行初期談判。騰訊將收購 Vivendi 旗下環球音樂（Universal Music Group，UMG）10% 的股權，金額約 30 億歐元。

(圖片: AFP)

此外，騰訊還可取得 1 年內繼續收購 UMG 10% 股權的權利。這次交易突顯出兩家公司均打算拓展正在復甦的全球音樂市場。

目前 UMG 大部分的收入來自北美和歐洲，這兩個地區今年上半年的營收佔音樂銷售收入的四分之三以上，而亞洲地區收入只有 14%。不過，音樂收入在亞洲的增長速度 (35%) 是歐洲 (15%) 的兩倍多，顯現亞洲市場的成長潛力。

依據公告，UMG 整體市值預估為 300 億歐元。目前，該交易尚需對 UMG 進行盡職調查並完成相關的法律文件。

UMG 是全球最大的音樂品牌，佔全球音樂市場比重逾 25%，領先於 SONY 音樂娛樂和華納音樂。旗下擁有 Taylor Swift、Lady Gaga、Kanye West、Kacey Musgraves 等國際巨星。而在中國市場上，張學友、陳奕迅、孫燕姿等也都是 UMG 旗下的巨星。

Vivendi 在一年前已經宣布將出售旗下 UMG 50% 的股權，但並未完成交易。之後 Vivendi 委託投資銀行啟動正式股權出售程序，計劃交易時間持續到 2020 年初，投資銀行預計交易規模在 170 億歐元～440 億歐元之間。

今年 3 月有外媒消息指稱，KKR、Liberty Media 與騰訊音樂都是潛在買家，騰訊為這 50% 的股權出價達 200 億歐元。

業內指出，在串流媒體收入持續上升之際，Vivendi 交易 UMG 可享有較高估值，這與 Vivendi 在市場上「投機獲利」的風格相符合。

今年上半年摩根大通給 UMG 的估值達 500 億美元；摩根士丹利則是預估其價值介於 290 億美元～420 億美元間；德意志銀行則評估其價值為 333 億美元。

此外，根據英國媒體分析公司 Midea predicts 的資料顯示，到 2026 年全球音樂串流零售銷售預估將增長一倍多，達 453 億美元，2018 年則為 196 億美元。