三星發表最新7奈米製程晶片Exynos 9825 將用於Galaxy Note 10

就在三星將於美國推出 Galaxy Note 10 系列的前幾個小時，三星正式推出了旗下新的 7 奈米製程晶片 Exynos 9825，三星稱該晶片性能將提升 20% 至 30%，而 Exynos 9825 的功耗則降低 30% 至 50%。

Exynos 9825 SoC 採用三星製造廠的 7 奈米 EUV 技術生產。 使用此技術，新晶片內部的晶體管數量將超過 8 奈米 Exynos 9820 所採用的數量，這將使性能提升 20% 至 30%，而 Exynos 9825 的功耗則降低 30% 至 50%。

三星表示 Exynos 9825 與前一代的 Exynos 9820 類似，配備了兩個三星定制 CPU，兩個用於執行複雜任務的 Cortex-A75 CPU 和四個 Cortex-A55 CPU。晶片上的圖形處理單元 (GPU) 是 ARM Mali-G76 MP12，這也與 Exynos 9820 上的相同。

與 Exynos 9820 上相同的組件相比，A-75 內核和 GPU 的運行時脈更快，而更快的時脈速度搭配 7 奈米 EUV 製程，將讓新晶片在與前代產品相比在測試中運行得更快。

Exynos 9825 晶片將配備一個集成的神經網路處理單元 (NPU)，以協助智慧型手機相機運行人工智慧功能，進而識別物體以優化照片；同時還可用於學習使用者模式並幫助應用程式更快地預載。 NPU 還可以在手機上支援擴增實境功能。

三星的 Exynos 9825 晶片組將為美國境外的 Galaxy Note 10 系列供電

Exynos 9825 還配備了通用閃存 (UFS) 3.0，它具有兩倍的頻寬，並且比 UFS 2.1 使用更少的耗能。也可以在更高的溫度下運行，考慮到目前智慧型手機上的各種需求，這一點非常重要。

UFS 3.0 的連續讀取速度為近乎 2280 MB / 秒，而 UFS 2.1 的讀取速度大約為 800 MB / 秒。 至於 Exynos 9825 上的數據晶片，它是一個集成的 4G LTE-Advanced Pro 數據晶片，具有 8x 載波聚合 (Carrier Aggregation)。 後者將載波組合起來形成更大的數據通道，以增加網路頻寬，它是無線網路營運商用於提高數據傳輸速度的工具之一，而與三星的 Exynos 5100 5G 數據晶片 (支援 mmW 和 6GHz 以下 5G 無線電波) 配合使用時，Exynos 9825 將支援下一代無線連接。

Exynos 9825 支援 LPDDR4X 內存和後置和前置的 22MP 攝影鏡頭。也適用於雙鏡頭設置 (16MP + 16MP)。影片可以以 30fps 的速度拍攝 8k，以及 150fps 的速度拍攝 4K UHD 視頻。該晶片採用物理反複製技術 (PUF)，可隔離並保護使用者的個人數據。

從歷史上看，三星通常搭載最新 Snapdragon 並用於美國最新的 Galaxy Note 型號，而 Exynos 晶片組幾乎能用於其他任何地方。

然而，最近有傳言稱，美國各州的所有 Galaxy Note 10 裝置（相對於 Galaxy Note 10+）都採用 Exynos 9825 SoC，除了 Verizon 品牌型號。而此謠言最後證實不是真的，美國的所有 Galaxy Note 10 系列都配備 Snapdragon 855 ，後者由台積電採用 7 奈米技術製造。

三星搭載 Exynos 晶片的 Galaxy Note 手機上一次在美國銷售要追溯回在 2015 年就推出了 Galaxy Note 5，這是 Snapdragon 810 出現過熱問題的一年；而 Galaxy S6 和 Galaxy Note 5 這兩款產品均採用 Exynos 7420 SoC。