〈每日外資外匯觀點〉貿易戰升級進階版 貨幣戰美中續過招

歷經連續兩天的動盪後，市場風險偏好略有改善，但不安情緒仍然積聚未散，中美貿易戰升級、英國無協議脫歐、聯準會激進降息的擔憂，牽動貨幣戰的敏感神經，周二美元持續承受壓力，維持在 97.5 附近震盪；人民幣兌美元連續三天跌破 7。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

中國央行周二將人民幣中間價設在 6.9683，高於市場預期的 6.9871，Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，此舉有助於人民幣回穩，但目前市場風險偏好仍然神經緊繃，這有利於避險資產表現。

交易員指出，目前人民幣中間價成為市場穩定器，尤其要關注中間價是否跌破 7。此外，中國央行周二公告，為完善香港人民幣債券收益率曲線，將於下周三在香港發行兩期人民幣央行票據，此舉被視為是在阻空人民幣。

在岸人民幣日 K 線圖。(來源：新浪財經)

川普政府宣布中國是匯率操縱國後，東京 Gaitame.Com Research Institute 研究主管 Takuya Kanda 表示，美國已經用如此多的關稅行動打擊中國，不確定還能祭出什麼懲罰新招，而且貿易戰已進入新的階段，非常不確定接下來還會發生什麼事。

德意志銀行曾表示，美國試圖打壓美元之舉，可能會引發一場真正的「貨幣戰爭」；法興貨幣策略師也認為，當美國認為自己正在敗退時，這就變成了一個不一樣的貨幣戰爭。

此外，市場開始預測聯準會 10 月底前將再降息 50 個基點。Brean Capital 的固定收益策略負責人 Scott Buchta 認為這是一個巨大的變化，市場正在反映更為悲觀的前景。