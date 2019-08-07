貴金屬盤後－人民幣「破7」美中局勢不穩 黃金回升至逾六年收盤高點

美中貿易戰火猛烈，威脅全球經濟增長，避險買盤觸發黃金漲勢，人民幣貶值，支撐週二 (6 日) 黃金價格走高，維持在逾六年多來收盤最高點附近。

在週一 (5 日) 人民幣跌破 7 美元大關後，美國財政部將中國列為「匯率操縱國」，美中貿易戰全面開打，交易員表示，黃家有望突破每盎司 1500 美元。

荷蘭 ING 集團策略師 Francesco Pesole 表示：「在面對人民幣貶值情況下，市場資金明顯流向避險性資產」。

12 月黃金上漲 1.72 美元，或 0.5%，至每盎司 1470.91 美元，此前盤中最高漲至 1474.81 美元，為 2013 年 5 月以來的最高點。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 表示，他不認為美中能在 2020 年大選前達成貿易協議，分析師表示，美中貿易戰下，全球經濟增長不穩定，美國和全球股市波動性增加，有助黃金利多，需求增加。

9 月白銀上漲 2.4 美分，或 0.15%，至每盎司 16.45 美元，

同時聯準會再次降息機率大增，亦對黃金屬利多，聯準會偏鴿派成員 James Bullard 指出，建議投資人繼續關注美元，不過他認為這週市場主要取決於人民幣匯率走向。

目前 Fed 在 9 月份降息的可能性為 75%， 10 月份進一步降息可能性為 50%，使得美元受到壓力，此前 Hatzius 之前預測聯準會今年只會降息兩次。

其他金屬交易方面。10 月白金上漲 20 美分，或 0.05%，至每盎司 855.8 美元。9 月鈀金上漲 1.55 美元，或 0.11%，至每盎司 1437.95 美元。

9 月銅上漲 0.04%，至每磅 2.566 美元。