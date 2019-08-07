〈上銀法說〉Q2純益季增31.9% 每股賺2.72元 上半年4.78元

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (7) 日公告第 2 季財報，受惠中國客戶拉貨動能增溫，單季稅後純益 8.18 億元，季增 31.94%，年減 47.73%，每股純益 2.72 元。上半年稅後純益 14.38 億元，年減 48.27%，每股純益 4.78 元。

上銀第 2 季合併營收 60.86 億元，季增 20.56%，年減 21.77%，毛利率 36.07%，季減 0.73 個百分點，年減 5.25 個百分點，營益率 17.42％，季增 2.37 個百分點，年減 8.33 個百分點；稅後純益 8.18 億元，季增 31.94%，年減 47.73%，每股純益 2.72 元。

上銀上半年合併營收 111.34 億元，年減 22.32％，毛利率 36.4%，年減 4.33 個百分點，營益率 16.35%，年減 7.4 個百分點；稅後純益 14.38 億元，年減 48.27%，每股純益 4.78 元。

上銀表示，第 1 季適逢農曆春節，為傳統營運淡季，農曆春節過後，中國客戶恢復拉貨，帶動營收成長，但受到美中貿易戰影響，使營收較去年同期衰退。從各產品別來看，第 2 季線性滑軌營收占比 71%，滾珠螺桿 16％，工業機器人 7%，其他 6%。

業外方面，上銀指出，第 2 季受惠歐元與日幣升值，匯兌收益挹注 2400 萬元，轉投資公司配發股利收入達 5300 萬元，帶動業外收益較上季成長。