全家進駐台鐵添新動能 除息首日早盤填息近7成

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (7) 日進行除息交易，每股配發現金股利 5.8 元創歷年新高，除息參考價 217 元，早盤買盤湧入，最高來到 221 元，填息率逼近 70%，展望後市，除了傳統旺季持續發酵，全家至 9 月底前將完成進駐 25 個台鐵站，共將新設置 32 家新店鋪，業績新動能挹注可期。

全家上半年合併營收 373.79 億元，年增 8.39%，其中，第二季合併營收 191.87 億元，年增 5.79% 並創單季新高，儘管全家尚未公布第二季財報，整體獲利表現受期待。

進入下半年後，全家正陸續進駐台鐵車站，已開出 5 家店，9 月底前將完成進駐 25 個台鐵站，共將新開 32 家店鋪，並在不同的站點開與不同品牌結盟的複合店，預計每年可吸引 2000 萬名旅客到店消費，大添新營運動能。

另一方面，全家強攻會員經濟有成，截至 7 月全家便利商店全台會員數突破千萬里程碑，全家統計，上半年會員貢獻營收占整體合併營收比重逾 35%，平均客單價也比一般消費者高 20%，且會員兌換點數高達 100 億點，未來將持續以 APP 提升社群互動，來深化會員黏著度。

法人指出，全家在鮮食產品銷售穩定成長，加上與郵局合作推出小包裹收件服務，有助進一步提升電商業務，下半年的毛利率和營益率可望再向上提升，整體成長動能無虞。