美中匯率戰一觸即發 留意人民幣重貶三大潛在風險

美中貿易戰火延燒成貨幣戰，人民幣兌美元匯價自昨 (5) 日貶破 7 元心理關卡後，離岸人民幣今 (6) 日隨陸股下挫走貶，匯價低點一度下探至 7.1 元，外資提醒，這波人民幣貶值潮恐衍生三大風險，包括外資恐降低陸股水位、離岸債務隱憂，及企業信用品質等風險。

駿利亨德森中國股票投資研究經理人 Charlie Awdry 表示，2016 年以來，中國官方一直力保人民幣兌美元守住 7 元關卡，此次人民幣因貿易戰升溫貶破 7 元，可謂突破官方對人民幣匯率的重要心理關卡，未來匯價不排除進一步下探。

Charlie Awdry 表示，陸股與資產負債表多以人民幣計價，人民幣走貶對海外投資人來說，將面臨匯差損失，此外，人民幣走弱也會導致中國企業下調獲利預期，恐讓投資人因此降低陸股持股部位。

離岸債務部分，Charlie Awdry 指出，須慎防以美元進行離岸債務融資的公司股票，特別是房地產業，主要是不動產在離岸高收益債市發行量龐大。

Charlie Awdry 表示，發行美債的公司，當人民幣貶值時，其有效債務 (effective debt) 就會增加，恐有償債問題，這是多年來，新興市場企業的致命弱點。

另外，信用品質的問題，人民幣大貶恐讓部分陸股信用品質浮現危機，尤其要留意房地產業的信用質量問題，以及可能衍生意外發展。

富達投信認為，美國對中國祭出第四波關稅戰，儘管人民幣貶值有助於降低關稅衝擊，估算當人民幣貶值 5%，可抵銷 25% 關稅，但自去年 3 月貿易戰開打以來，人民幣已貶值 10%，以此態勢研判，即便美國祭出關稅反制，人民幣貶值空間也相對有限。