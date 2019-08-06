中美貿易戰 分析師模擬四種對蘋果的財務走向

根據一項最新研究，蘋果 2020 年的每股純益 (EPS)，可能會受到每股 9 美分到 1.51 美元不等的打擊，這取決於該公司如何應對美中貿易戰中的每一個砲火。

蘋果股票 (AAPL-US) 週一收盤下挫 5.23%，收 193.34 美元。

Cowen 分析師 Krish Sankar 週一發布報告指出，隨著貿易緊張局勢的升級，蘋果所受的衝擊，將決定他們是否將成本移轉給消費者，及移轉多少。

上週，川普總統表示，他將在 9 月開始，對 3000 億美元的中國進口商品增加 10% 的稅率 ，目前他已經對 2500 億美元商品課徵 25% 的關稅。

「在中國製造的智慧型手機和其他電子產品，因關稅所造成美國消費者需求的風險再次上升。」Sankar 寫道。他對蘋果的評級為優於大盤，目標價 250 美元。FactSet 分析師追蹤的平均價格為 222 美元。

華爾街對 2020 財年 EPS 的共識預期為 12.68 美元。 Sankar 模擬了四種情景，蘋果在未能獲得關稅豁免時，會遭逢的損失：