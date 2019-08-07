台股盤前-美股反彈+政府基金點火 賣壓可望和緩指數挑戰回防季線

美股四大指數 6 日同步反彈且漲幅皆逾 1% 以上，其中半導體族群在科磊、台積電 ADR 回漲下，帶動相關類股表現亮眼，台股今 (7) 日在美股翻紅、政府基金進場推升下，賣壓可望和緩，進一步回防季線，但要留意美中貿易戰局勢仍不明朗，資金動態將持續左右盤勢變化。

人民幣止貶回升，美國白宮經濟顧問庫德洛扮白臉，釋出美方有意願繼續與中國磋商，強調關稅有彈性空間，激勵美股四大指數全面翻紅，道瓊工業指數大漲逾 300 點，擺脫連續 5 日下跌頹勢；與台股密切連動的費城半導體指數也同步上漲。

台股昨日早盤受賣壓出籠衝擊，一度重挫逾 200 點，在政府四大基金、官股券商接力進場點火帶動下，由權值股引領盤勢上攻，帶動大盤跌幅持續收斂，終場僅小跌 28.66 點，成主要亞股中最抗跌的市場，大盤收在 10394.75 點年線失而復得。

由於美中貿易戰局勢仍混沌不明，市場盛傳退撫基金今日將撥付代操資金給代操投信，反映政府力抗空頭的態度，預期在美股反彈、內資動能聯手助攻下，大盤指數今天有機會繼續上攻。

但要注意的是，左右盤勢的外資持續調節台股，加上貿易戰、香港局勢皆不明朗，國際政經因素將影響外資態度，預期台股短線仍相對偏弱，持續震盪整理機率偏高。

