聯詠AMOLED驅動IC出貨動能可期 法說後股價一度強漲逾半根停板

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 本季展望保守，不過外資看好 TDDI 與 AMOLED 驅動 IC 出貨成長帶動，產品平均單價 (ASP) 將逐步上揚，有助整體獲利，部分外資上調目標價預估，激勵聯詠法說後股價表現，盤中一度強漲逾半根停板，重回 5 日線以上。

聯詠預期，本季營收估達 161-167 億元，季增 2.4% 至季減 1.2%，毛利率估 30-32%，略低於上季，其中本季小尺寸面板驅動 IC 出貨表現較佳，但大尺寸面板由於電視客戶調整庫存影響，出貨將進入修正。

值得注意的是，聯詠第 2 季 TDDI 晶片出貨單月已達 2000 萬顆，本季出貨將持續成長，另外 AMOLED 驅動 IC 出貨也達單月 200 萬顆目標，本季雖受庫存調整影響，表現約持平，不過明年將成上半年的主要營運動能，而 SOC 晶片中，電視主晶片出貨持穩，但其餘產品則平平。

外資法說後陸續出具報告，多數外資對面板業景氣看法保守，反映了市況仍有壓力，聯詠總經理王守仁也不諱言，日韓貿易戰恐對中長期產業發展造成影響，只是，聯詠仍有 TDDI 與 AMOLED 驅動晶片出貨支撐，產品平均單價 (ASP) 可望逐步上揚，有助獲利，外資因此多給予中立評等，但因應獲利成長潛力，上調目標價，其中花旗證給到 225 元，是各外資最樂觀。

相比之下，瑞士信貸則維持保守看法，給予中立評等，瑞士信貸認為，面板業持續面臨逆風，且聯詠積極布局的 TDDI 晶片，產業競爭態勢也轉趨激烈，不利聯詠未來獲利，給予中立評等，並略降目標價。