香港資產彷彿染毒上身 分析師警告別碰！

週二 (6 日) 市場避險情緒緩和，因中國央行周一有意穩定人民幣匯價，發行人民幣離岸央票，並將匯率中價訂在低於 7 的水準。然而，隨著經濟衰退預警，以及不斷升級的抗議活動，焦慮的情緒在香港市場上，仍隨處可見。

6 日香港 1 個月 HIBOR 跳升 50 個基點至 2.51536％，創下 2008 年來最大升幅。同時，股市連續下挫時間，創下 1984 年來最長紀錄 (下圖)。股市波動度創下 4 年最高，且市場瘋狂對賭港元與美元掛勾的關係，可能很快出現改變。

MSCI 香港指數連續下跌數創下 1984 年來新高 (來源: Bloomberg)

美中貿易戰的威脅，以及連續數周的抗議活動，負面影響已在房地產市場、零售銷售、旅遊人數與飯店入住率顯示出來。

人民幣的下跌，也是一項主因。中國的遊客可能因為人民幣下跌，購買力減弱而減少旅遊，同時，仰賴中國市場的企業，也受到壓力。根據彭博社統計預估，恆生指數的企業獲利將大幅萎縮，預計將創下 2008 年金融海嘯後最大跌幅。

港幣部分，儘管目前仍與美元掛鉤，但也受到人民幣波動影響。週二，USD/HKD 12 個月的遠期匯價一度飆升 163 點，反映全球許多對沖基金可能正對港幣未來的弱勢下注。這也創下 2017 年初以來最高紀錄。

這些金融變化，已經影響到香港當地的貸款成本，尤其是房貸利率。金融海嘯後，由於市場資金龐大、房貸利率低，雙雙推升股市、房市勁揚。但現在流動緊張，創下十年來最緊，恐進一步影響房貸以及房市表現。

7 月香港房屋銷售輛年增率下降 21%，房價更重挫 32%。分析師警告，由於政治持續動盪，房價可能在短期內繼續下挫。

儘管香港已經度過了許多次金融危機，極具應變能力，不過，分析師卻不認為這次香港也能很快出現轉機。

JPMorgan 亞洲市場策略長 Tai Hui 表示：「我們不建議投資人對香港資產「撈底」，因目前看不到香港前景出現轉機的訊號。投資香港將會是非常困難的操作」。

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