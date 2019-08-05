繼執行長離職 匯豐擬砍數千職位 全年遣散費或達7億美元

歐洲最大銀行匯豐 (HSBC) 周一 (5 日) 宣布，執行長 John Flint 的 18 個月任期將結束，並由全球商業銀行業務負責人 Noel Quinn 接手，同時宣布將削減數千職位，針對高階職位進行裁員，今年總體遣散費最高可能達 7 億美元，以應對獲利縮減下，相對持續上升的薪資成本。

一位公司主管表示，匯豐銀行第 2 季的獲利明顯揭示全球經濟前景正在惡化，財務總監 Ewen Stevenson 受訪時也就裁員行動進行解說，表示將針對高階職位削減高達 4% 的薪資成本，今年總體遣散費可能達到 6.5 億至 7 億美元。

Partners Capital International Ltd. 執行長 Ronald Wan 表示，此決定對投資者來說太過突然，他們可能較難理解，目前還無法確定為何做出如此決定，投資者可能會想知道銀行在內部管理或策略上是否出現一些爭議。

如今全球銀行面對貿易緊張情勢升溫，加上低利率甚至是負利率不斷侵蝕銀行獲利，銀行業無不想盡辦法削減成本支出。此前德意志銀行為重組業務削減 18000 個職位，法國興業銀行則計畫削減約 1600 個職位。

據匯豐銀行表示，該銀行業務受到美中貿易局勢影響，儘管程度有限，但仍限制了部分客戶的貿易及投資，尤其英國消費者及企業信心在脫歐過程中遭受嚴重衝擊。

(圖：Bloomberg)

加上 Fed 降息等一系列不利因素，匯豐預計，2020 年美國的有形資產報酬率無法達到 6% 的目標。

相關數據指出，該公司上半年經提調整後的稅前利潤達到 125 億美元，年增 6.8%。第 2 季經調整的稅前利潤則為 62 億美元，高於此前分析師預期的 57 億美元，營運支出則從 78 億美元提升至 81 億美元。

匯豐股價走勢圖 (圖：Investing.com)

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