精測Q2純益季增25.5% 每股賺3.59元 Q3旺季動能可期

晶圓測試卡大廠精測 (6510-TW)今 (6) 日公告第 2 季財報，稅後純益 1.18 億元，季增 25.53%，年減 42.88％，每股純益 3.59 元。上半年稅後純益 2.12 億元，年減 43.13%，每股純益 6.46 元。精測預期，第 3 季受惠第 2 季遞延效益，加上適逢傳統營運旺季，成長動能可期。

精測第 2 季合併營收 6.7 億元，季增 10.5%，年減 24.5%，毛利率 51.9%，季增 1.3 個百分點，年減 3.6 個百分點，營益率 20.85%，季增 2.03 個百分點，年減 8.62 個百分點；稅後純益 1.18 億元，季增 25.53%，年減 42.88％，每股純益 3.59 元。

精測上半年合併營收 12.77 億元，年減 21.68%，毛利率 51.27%，年減 4.21 個百分點，營益率 19.89%，年減 8.89 個百分點；稅後純益 2.12 億元，年減 43.13%，每股純益 6.46 元。

精測表示，第 2 季受惠來自 5G、AI、車聯網相關應用需求，逐步驅動半導體產業復甦，至於探針卡進度則符合預期，惟仍待客戶驗證，才可望實際貢獻營運。由於產品組合優化、費用控管佳，帶動第 2 季毛利率表現較上季攀揚。

展望後市，精測指出，在 5G 基地台建設相關需求推升下，下半年營運將維持成長態勢，而第 3 季受惠第 2 季遞延效益，加上適逢傳統營運旺季，成長動能可期。

