威剛上半年EPS 1.25元 下半年營運可望優於上半年

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告第 2 季財報，上半年歸屬母公司稅後純益為 2.73 億元，年增 58.7%，每股稅後純益 1.25 元；威剛看好，在價格、需求同步回升下，下半年營運表現可期，整體可望優於上半年。

威剛指出，第 2 季受 DRAM 價格跌幅超乎預期影響，營收 55.74 億元，季減 13%，年減 29.63%，毛利率達 8.49%，營益率 -3.57%，在業外獲利挹注下，歸屬母公司業主純益 1.15 億元，季減 27%，年增 1.8%，每股稅後純益 0.53 元。

威剛上半年合併營收 119.8 億元，年減 24.63%，歸屬母公司純益 2.73 億元，年增 58.7%，每股稅後純益 1.25 元。

威剛也公告 7 月合併營收 20.62 億元，月增 6.5%，年減 24.39%。其中 NAND Flash 相關產品營收較上月成長 18.67%，固態硬碟 (SSD) 產品出貨持續升高，占營收比重也突破 3 成，達 32.46%。

董事長陳立白表示，今年 NAND Flash 與 DRAM 現貨價在 6 月落底，合約價則在 7 月底與 8 月底分別落底，由於短期內日韓貿易戰不易解決，恐影響韓國記憶體廠全產能量產時程，且上游原廠紛紛宣布減產或延後資本支出和設備投資，看好這波記憶體價格走勢可望延續至 11 月。

展望下半年，在價格走勢確立下，威剛本季業績將因需求而一路成長，並將持續優先出貨給老客戶，有助獲利表現，累計今年前 7 月合併營收為 140.41 億元；DRAM 產品營收比重 48.97%，非 DRAM 產品營收比重 51.03%。