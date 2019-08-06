鎧勝-KY Q2成功單季轉盈 EPS 0.01元

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (6) 日公告第 2 季財報，受惠客戶拉貨力道回溫，營運規模擴增，加上產能配置等調整工作效益漸顯，成功單季轉盈，稅後純益 190.4 萬元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 0.01 元。上半年稅後虧損 6.62 億元，較去年同期虧損收斂，每股虧損 1.57 元。

鎧勝第 2 季合併營收 88.07 億元，季增 32.6%，年增 44.66%，毛利率 10.09%，季增 7.6 個百分點，較去年同期轉正，營益率 2.21%，較上季與去年同期轉正；稅後純益 190.4 萬元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 0.01 元。

鎧勝上半年合併營收 154.5 億元，年增 22.34%，毛利率 6.83%，較去年同期轉正，營益率 - 2.31%，較去年同期的 - 14.35% 大幅收斂；稅後虧損 6.62 億元，較去年同期收斂，每股虧損 1.57 元。

鎧勝董事長程建中日前在股東會上表示，去年投入大筆資本支出，但遭遇大環境等種種不利因素，投資並未產生效益，此情況將延續到今年第 2 季，目前是營運最艱困時期，但下半年負面因素造成的影響，可望逐步消除，帶動營運成長。

