〈環球晶法說〉市場不確定因素多 再下修全年展望估持平去年

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日召開線上法說，董事長徐秀蘭表示，由於市場不確定因素難以預期，今年營收與純益可能持平去年，甚至不排除小增或小幅下滑，明年整體長約 ASP 仍稍高於今年；而邏輯與晶圓代工客戶庫存可望從第 3 季逐季下降，年底產業庫存將回歸至健康水位。

產業庫存方面，徐秀蘭表示，目前客戶端庫存持續去化中，各應用領域庫存去化情況不盡相同，邏輯晶片與晶圓代工客戶，多數庫存高峰普遍落在第 2 季，第 3 季起庫存水位逐季下降，下半年存貨情況將較上半年健康。

徐秀蘭指出，記憶體庫存去化情況相對不明顯，是目前去化速度最緩慢的應用領域，庫存水位較高。她並預期，今年底前，整體半導體產業庫存將回歸至健康水位。

展望第 3 季，徐秀蘭表示，由於市場不確定因素高，且更難預期，目前客戶端對第 3 季需求復甦看法不一，不同應用領域情況更不同，她不諱言，目前大環境不確定性程度，已明顯高於原先預期。

對於全年表現，徐秀蘭今年股東會上曾下修全年展望，從「大幅優於去年」調整為「優於去年」，但在今日法說會上，今年展望更趨保守，全年營收、純益，估與去年相近，表現可能持平、也可能稍增或稍減。

目前環球晶長約覆蓋率約 75%，仍維持與客戶協調長約執行的彈性，雖然第 2 季現貨價低於第 1 季，第 2 季長約價又高於第 1 季，使合約價與現貨價間的價差拉大，徐秀蘭強調，大部分客戶均理解並同意維持合約價格。

對於明年長約，徐秀蘭指出，明年覆蓋率將較今年少一點，但還是處於相對高檔水位，價格部分與今年持平、部分稍增，但產品組合改善之下，明年整體長約 ASP 將會稍高於今年。

展望明年，徐秀蘭強調，目前產業市況雖趨緩，許多新科技與應用將問世，中長期來看，在 5G、EV、功率元件、RF 等相關應用驅動下，半導體前景還是很樂觀，可預期新材料碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN)，未來成長動能將會相當強勁。

徐秀蘭並認為，在市場需求增加，但供給面並未明顯成長之下，矽晶圓市場可能在 2 年後，再度進入供給吃緊狀態。