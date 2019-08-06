〈環球晶法說〉Q2純益季減8% 每股賺8.15元 上半年17.02元創同期高

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日公告第 2 季財報，受到半導體產業面臨庫存調整影響，第 2 季獲利較第 1 季小幅衰退，稅後純益為 35.46 億元，季減 8.21%，年增 1.34%，每股純益 8.15 元，中止先前 EPS 持續創高態勢；上半年稅後純益為 74.09 億元，年增 18%，每股純益 17.02 元，創歷年同期新高。
環球晶第 2 季合併營收 146.93 億元，季減 5.75%，年增 2.27%，毛利率 40.05%，季減 0.96 個百分點，年增 2.92 個百分點，營益率 31.8%，季減 1.55 個百分點，年增 3.09 個百分點；歸屬母公司業主稅後純益為 35.46 億元，季減 8.21%，年增 1.34%，每股純益 8.15 元。
環球晶上半年營收 302.85 億元，年增 7.1%，毛利率 40.54%，年增 3.89 個百分點，營益率 32.6%，年增 4.14 個百分點；歸屬母公司業主稅後純益為 74.09 億元，年增 18%，每股純益 17.02 元。
此外，環球晶董事會今日也通過，與碳化矽 (SiC) 晶球供應商 GTAT 簽訂複數年期長約，並支付預付貨款，預付貨款將由日後進貨貨款中折抵。