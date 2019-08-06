貿易戰升級打擊 北向資金連5日撤離 陸股上證指數收跌1.56%

美中貿易戰衝擊之下，陸股今 (6 日) 大幅開低，上證指數跌幅一度達 3%。不過靠金融股及券商股午後拉升，上證指數收盤跌幅減至 1.56%，報 2777.56 點，仍舊失守 2800 關卡。

今日盤面重要變化之一，在於北向資金的逃離，這已經是連續第 5 日的淨流出，其中滬股通淨流出人民幣 32.45 億元，深股通淨流入 2.66 億元。

過去 5 個交易日，北向資金連續 5 日淨流出，淨流出額分別為人民幣 4.99 億元、11.50 億元、68.12 億元、34.64 億元、29.79 億元，合計 149.04 億元。

香頌資本執行董事沈萌認為，6 日 A 股大跌，一方面是外盤普跌的影響，另一方面是美國宣布中國為外匯操縱國，市場擔心可能引發更多制裁或打擊。他表示，中美貿易戰的預期從樂觀轉向悲觀，長期下去，對美國企業也會形成衝擊，特別是中方的強硬策略，可能引發更廣泛的衝突。

陸股農業板塊今相對偏強，聯儲證券首席投資顧問鄭虹認為，這是受中美貿易爭端升級，中國暫停進口美國農產品的影響。另外，行情走弱的背景下，農業板塊也算防禦性品種。

但鄭虹指出，農業板塊走強是事件性、技術性操作，預計難以持續。

陸股科創板今早盤逆勢走強，但午後市場情緒急轉直下，幾乎全線收黑。