華為營運氣勢強 A股概念股漸崛起

在華為公布上半年不俗的業績成長後，其相關供應鏈的業績也引發市場關注。根據統計數據顯示，截至目前為止，在宣布上半年業績預告的 114 檔華為概念股中，有 101 家公司預估今年上半年呈現獲利，比重達 89%。

華為今年上半年業績營收達人民幣 4013 億元，年增 23.2%，純益率為 8.7%。此外，上半年華為智慧手機出貨達到 1.18 億支，年增 24%。

資料來源: Gartner

業內認為，華為上半年業績逆勢成長，給上游產業鏈企業很高的信心。隨著華為在 5G 及多個領域中強勢崛起，華為產業鏈的相關公司業績也值得期待。

在這 114 檔華為概念股的上半年業績預告中，純益最高的企業為 TCL 集團，其次為立訊精密、歌爾股份、滬電股份。

根據公告，今年上半年 TCL 集團純益預計為人民幣 20 億元～人民幣 22 億元，年增幅介於 26%～39%；EPS 則介於 0.1499 元～0.1649 元。

此外，立訊精密則預計上半年純益為人民幣 14.04 億元～15.69 億元，年增率介於 70%～90%。公司表示基於在通信、工業及汽車電子產品和客戶端的提前布局，及強大的執行客戶需求能力，帶動業績出現高速增長。

同時，根據數據顯示，有 20 家華為產業鏈上的上市公司預估上半年純益翻倍，漲幅前三大的公司依次為東方通、智動力、華勝天成，幅度分別為 2646%、1785%、1418%。

其中，東方通預估今年上半年純益人民幣 4380 萬元～人民幣 4420 萬元間。該公司主要產品為基礎軟體、信息安全等業務。目前布局的 5G、工業互聯網、軍工信息等新興產業，已取得突破性進展。

此外，東方通已經完成應用伺服器中間件 TongWeb 等產品，完成華為鯤鵬雲兼容適配認證，成為「華為雲鯤鵬凌雲計劃」生態夥伴。

市場人士指出，過去十年，蘋果產業鏈一度成為 A 股市場科技類股的指標，同時也是影響範圍最大的投資概念股。

隨著華為在全球市場的快速發展，目前情況已開始轉變，蘋果概念股漸漸退燒，而華為產業鏈則有機會成為 A 股市場未來 5～10 年最大的投資機遇。