上海設自貿臨港新片區 朝全球跨國中心再邁進

昨 (6) 日，中國國務院正式發布上海自由貿易試驗區臨港新片區方案，意味著中國官方確定上海自貿試驗局落腳於「新片區」。

國務院宣布，臨港新片區將先建設「先行啟動區域」，包含臨港地區南部區域、小洋山島全域以及浦東國際機場南側區域。

(資料來源：上海市臨港地區開發建設管理委員會)

「方案」中指出，新片區建設將以國際上公認的最具競爭力的自由貿易園區為標準。選擇國家戰略需要、國際市場需求大、對開放度要求高但其他地區尚不具備實施條件的重點領域，實施具有較強國際市場競爭力的開放政策和制度，加大開放型經濟的風險壓力測試。

同時也提出「5 個自由」，即支持新片區以投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由等為重點，推動投資貿易自由化便利化。

對新片區內符合條件的從事半導體、AI、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心流程生產研發的企業，自設立之日起 5 年內依 15% 的稅率徵收企業所得稅。

而在打造更具吸引力的人才發展上，上海一共提出 12 條政策，包括人才從居住證轉戶籍年限從原來的 7 年縮短至 5 年，核心人才則縮短至 3 年。對於非本市戶籍人才購屋資格，也從居民家庭調整為個人。

而在投入資金面，上海將設立新片區專項發展資金，5 年出資總規模不低於人民幣 1000 億元，重點是要支持新片區內的高階人才、基礎設施建設等方面。

復旦大學表示，國際上公認競爭力最強的自由貿易園區指的就是香港、新加坡、杜拜等自由貿易港。因此臨港新片區就是在從自貿試驗區往自由貿易港這個方向跨出一步。

而未來臨港新片區要發展新型國際貿易，所謂新型國際貿易，就是離岸貿易，也意味著將貿易和金融服務相結合。對上海來說，發展目標就是跨國企業將總部都設在上海，並且在上海進行全球供應鏈管理。

例如跨國企業從泰國採購原材料，送到越南去加工，最後把產品賣到日本，整個流程沒有實物經過上海，但是所有的資金收付結算、訂單安排都是透過上海進行，這類就屬新型國際貿易。

中國人行表示，下一步在臨港新片區將試行更加開放、更加便利、更加自由的金融政策。將依序推動各項金融開放創新的措施，有效刺激市場活力。