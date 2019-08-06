美中最新衝突可能是貿易版「世界末日」

隨著美中貿易爭端達到另一個層次並打擊金融市場，從長期來看，受創更深的可能是過去四分之一世紀左右發展起來的全球化趨勢。

目前只有歐盟出口至美國的產品比中國更多，這使得長期針鋒相對的關稅的影響更形嚴峻。根據上週五 (2 日) 公佈的美國政府數據，美國企業已經開始向其他市場尋找中國產品替代品，推動今年以來中國進口量下降 12.2%。

Capital Economics 集團首席經濟學家 Neil Shearing 表示，這股趨勢威脅著相互關聯的全球經濟的根本變革。

他指出，美國總統川普上週宣布對所有中國進口產品加徵關稅的舉動雖不讓人感到意外，但它帶來的廣泛影響，可能暫時無法完全解析。

Shearing 在給客戶的報告中說，「整件事的背景浮現一個更基本的問題：我們可能正在目睹全球化的結束。」

他說，「若真如此，過去 20 年來全球經濟的明顯特徵，商品、服務、資本和人民的跨境流動的快速成長可能即將逆轉，宏觀經濟層面的影響將遠遠超出針鋒相對的關稅爭議。」

「世界末日」

而且證據顯示這種情況已經開始發生。

第 1 季美國收到的外國直接投資 (FDI) 為 4017 億美元，雖較 2018 年末略有上升，但比 4 年前的峰值下降了 57%。

Shearing 指稱全球情況更加惡化的影響包括：二戰結束以來規範國際貿易的「以遵守規則為基礎制度的解體」，以及美國和中國各自制定自有標準、技術平台和支付系統的全球經濟潛在「巴爾幹化」。

他寫道，「要確切地說事件將會如何發展還為時過早，但這引發了過去一年美中貿易戰的升級，這是個不祥之兆。我們可能正在目睹世界末日。」

在關注美中分裂可能衝擊全球的問題方面，Shearing 並不孤單。

激進的經濟學家保羅克魯曼 (Paul Krugman) 是位持續不斷的川普評論家，他將這種情況比擬為引爆一次大戰的事件，川普挑起關稅是「將一場令人不安的局面轉為全面的貿易戰」。

德意志銀行策略師 Parag Thatte 指出，這是川普第 4 次利用美股高點時針對中國發動與貿易有關的推文攻勢。

當前事件是否引爆對全球化構成生存威脅的全面貿易和貨幣戰仍有待觀察。

普林斯頓大學經濟學家 Alan Blinder 說，「你想把它視為不過是個針刺，只有一點損害，是幾十年來的全球趨勢的一點回調。但它可能變得更糟，」「我們尚未進入全面貿易戰，也肯定不會接近全面的競爭性貨幣貶值貨幣戰爭。但這兩件事情已經不再是難以想像的了，這讓市場感到震驚。」

川普本人向來是種族主義支持者，過去常常與他的一些顧問意外矛盾，像是主張全球主義的前國家經濟委員會主任 Gary Cohn。川普推動「美國第一」政治口號，其中一個具體目標是減少對中國貿易逆差，截至上半年，中國的貿易逆差仍有 1670 億美元。

Blinder 表示，一個消極假設是美國開始與其他貿易世界疏遠，因為它不僅繼續對中國加徵關稅，而且還對歐洲、墨西哥和加拿大等傳統盟友徵收關稅。

他說，「對我來說，作為一個美國人真正的擔憂之一，就是這並未塑造出中國對抗西方，反而正在塑造出美國對抗其他所有人，」「我傾向認為不好的結果不是中國與全球其他國家脫鉤，而是美國與全球其他國家脫鉤。那就是末日景像，真夠愚蠢的了。」