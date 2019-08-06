〈分析〉川普玩火自焚? 最新貿易戰究竟誰占上風

川普玩火自焚，這場經濟遊戲對美國經濟造成的衝擊，恐怕不再是「鮑爾護盤」，讓聯準會降息能夠救援的。

長達 18 個月的美中貿易，如今事態越演越烈，上週川普發起新一波「關稅戰」後，中國揚言反制報復，週一 (5 日) 中國宣布相關企業暫停採購美國農產品，人民幣貶破 7 關卡，川普抨擊中國貨幣操控，「貨幣戰」蓄勢待發。

市場不禁懷疑這兩大經濟體的惡鬥是否有結束的一天， 誰又能贏得這場貿易戰?

關稅重傷中國經濟

在美國總統川普上週以中國未兌現大批美農產品購買為由，向中國祭出新一輪關稅，對此，美國喬治亞州大學政治科學教授 Charles Hankla 表示，川普本可以尋求 WTO 途徑來解決貿易爭端，避免造成如今僵局。

目前中國經濟增長已下滑至 27 年來新低，落在 6.2%，在關稅威逼下，許多駐中的美企和外企工廠，紛紛將產線移出中國境外。

不過中國已經是全球經濟增長最快速的國家，即便中國經濟放緩也稱不上危機。

在新的貿易戰來臨前，中國就已面臨一系列重大挑戰，首先是將對廉價製造業的依賴，轉化為生產高附加價值產品，加上香港事件導致中國政治局勢不穩定，連帶也影響中國市場。

美國不見得贏

反觀美國經濟，整個美國經濟似乎依然強勁，就業率增長，整體經濟雖然放緩，不過成長率仍有 2.1%。不過道瓊指數顯示，大部分關稅的衝擊卻都轉嫁給了美國企業和消費者。

自貿易戰以來道瓊平均工業指數走勢 (圖片: MarketWatch)

Hankla 指出，原本已因為先前貿易戰而風雨飄搖的企業信心，將被川普新的貿易戰拉低，甚至還將創傷消費者的樂觀氣氛，迎來中國的反制措施，簡直沒半點好處。

但由於關稅與川普的密切相關，中國政府可以等待美國 2020 大選後，總統換位後，再與新任總統討論新的貿易協議。

總結來看，中國可能在貿易戰中失去最多，但以政治層面觀察，美國在談判地位上更為脆弱。

川普這波新的貿易戰，毫無疑問正在傷害兩國的經濟，時間拖得越久，贏的那方越得做出更多讓步，以彌補貿易戰造成的損失。

目前看來，雙方都沒有明顯輸贏，這場貿易衝突的盡頭恐怕仍遙遠。