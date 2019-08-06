全球股市大跌 資金何去何從？

全球經濟成長擔憂，加上世界兩個最大經濟體之間的貿易戰惡化，於週一引發了投資人急急湧入避險資產。

週一，黃金價格上漲逾 1%，觸及逾六年最高水準。日元與先進國家政府債券價格亦上漲。

此時，金融市場波動率已大幅上升，泛歐 Stoxx 600 指數下跌近 2%。上週五，該指數已大跌 2.5%，創今年以來最大單日跌幅。

這股恐慌氣氛還蔓延到了華爾街，道瓊工業平均指數盤中大跌逾 700 點。

同時，中國於週一讓人民幣跌破 7 元兌 1 美元關卡，為逾十年來首度跌破該關卡。這顯示北京準備承受人民幣進一步疲弱，此舉可能加重與華盛頓的衝突。

deVere 集團分析師艾略特 (Tom Elliott) 在週一發布的一份研究報告中說：「近幾週，人民幣下跌，讓金融市場的緊張達到了恐慌的程度。」

「一如 2015 年 7 月與 8 月，中國讓人民幣小幅貶值，以支持經濟成長，當時全球股市亦是陷入了恐慌，」艾略特說。

CBOE 交易所的波動指數 VIX-- 亦為華爾街的恐懼指標 -- 上升至 5 月中以來高點。歐洲相同指數亦上漲至 1 月初以來高點。

在市場動盪時期，投資人傾向投入能夠保值，甚至增值的資產，如黃金，日元與政府債券。

在股市大跌情況下，投資人會追求這些避險資產，以限制自己的虧損風險。