近千檔配息基金0手續費 「鉅亨買基金」手機版服務再升級！

全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」宣布，即日起全站 34 家基金品牌月配息千檔基金單筆申購 0 手續費，新版的定期定額－－天天選月月扣有 17 系列基金優惠亦同步登場；另手機版網頁新改版，不僅介面簡單、資訊豐富且「天天選日日扣」也可利用手機介面下單，提供 24 時網路服務。

「鉅亨買基金」即日起，推出「領息聚樂部」有 34 家近 1000 檔月配息基金單筆申購 0 手續費優惠，月配息範圍包括：債券型、平衡型及股票型等配息類別新申購 0 手續費優惠。「鉅亨買基金」全平台單筆 0 手續費優惠的基金近 1000 檔，提供下單選擇。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁建議，在優惠期間 9 月 30 日前，投資人不妨利用單筆 0 手續費優惠之月配息基金當作核心，搭配天天選日日扣的優惠做定期定額投資，為下半年先做布局。

而「鉅亨買基金」新版定期定額，即「理財 365」天天選月月扣優惠，投資人每天皆可設定為扣款日，資金可彈性靈活運用，優惠自即日起至 2019 年 9 月 30 日前，同筆合約成功扣款 2 次，再享 0 手續費優惠延長至 2019 年 12 月 31 日，越早申購越早享有 0 手續費。本次優惠包括: 安本、安聯、鋒裕匯理、法巴、瀚亞、M&G、富達、首域、景順、天達、駿利亨德森、摩根、路博邁、NN(L)、野村 (愛爾蘭)、百達、瑞萬通博等共 17 大系列境外基金，讓客戶降低成本增加更多選擇。

網路資訊爆炸且傳遞迅速，「鉅亨買基金」從客戶的立場，為台灣投資人提供基金理財服務，改版手機版操作介面，以最簡單且容易上手的手機版網頁，來滿足大眾對基金理財的需求。搭配手機版介面上線，各大討論區使用者紛紛回饋「鉅亨買基金」，不僅操作介面簡單好用，基金資訊一目了然。

張榮仁表示，手機版基金資訊一把抓，不管是優惠、投資建議還是熱門基金、基金推薦皆可快速找到；在定期定額扣款服務上，利用手機版也可操作「天天選月月扣」下單，讓投資可以不用再打開電腦，利用手機也可以一指完成 24 小時隨時下單的需求。

「鉅亨買基金」一直站在投資人的角度出發，提供對的策略與對的投資工具，要抓住 2019 下半年全球投資趨勢變化並不容易，不妨先利用投資單筆 0 手續費月配息債券基金方式，掌握核心資產，做好自身的風險管理與資產配置，搭配天天選月月扣新版定期定額 0 手續費優惠，且利用介面優化的手機版本，讓「鉅亨買基金」平台客戶隨時掌握投資契機。