【安聯投信】受惠Fed降息 新興債擴大吸金

上周美中貿易談判不如預期，美國總統川普宣布對中國價值 3000 億美元的進口商品加徵新關稅，避險資金湧入公債，推升全球政府債券上漲；從資金流向的角度觀察，高收益債上周略為失血，淨流出 8.5 億美元，投資等級債與新興市場債則皆呈淨流入狀態，其中新興市場債更擴大吸金，以 23 億美元居債市之冠。

安聯投信指出，市場密切關注的聯準會（Fed）FOMC 會議在上周落幕，並做出調降聯邦基準利率 1 碼的決策，然而 Fed 主席鮑爾表示此次降息為貨幣政策中期調整，非一系列降息循環的開始，市場預期落空，風險性債券如全球高收益債券上周走勢近乎持平，然而後續發生的美中貿易摩擦升級推升市場避險情緒，全球政府債券單周上漲 0.63%。

在歐洲市場部分，受到美國 Fed 降息影響，投資人對於歐洲央行降息期待進一步加深，並使得德國 10 年期公債殖利率上周持續下探，收在 - 0.45%，接下來應持續注意歐洲央行是否會在 9 月會議採取進一步的寬鬆作為。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，美中貿易爭端再起，下半年成長動能受到挑戰，然而綜觀各國經濟及產業體質，美國仍居其中全球龍頭地位；在 7 月 31 日的 Fed 會後記者會上，主席鮑爾表示此次的降息主要是抵禦經濟下行的可能風險，並指出美國整體經濟包括勞動市場及通膨表現仍佳，加上近期公布的美國第二季 GDP 也有優於預期的表現，顯示基本面沒有太大的問題，故在布局全球市場時，美國相關資產仍是投資人相對穩健的選擇。

謝佳伶表示，隨著 Fed 降息政策的實施，政府公債殖利率持續下降，其中具指標地位的美國 10 年期公債殖利率在上周再次跌破 2%，而此低利表現除了影響投資息收外，價格的上揚也提高了此時投資公債的成本；相較之下，高收益債不但有更佳的息收報酬機會，價格面也更具吸引力，而作為全球經濟火車頭的美國企業所發行之高收益債券，自然更是優選標的。

謝佳伶表示，在 Fed 宣布降息一碼之後，市場密切觀察歐洲央行是否會在 9 月跟進，故利率風險也成為此時投資債券不可忽略的首要課題；對此，若可選擇存續期在 1.5 至 2 年左右的美國短年期高收益債，利率風險上便可有效得到控制。此外，因美國銀行目前對企業貸款標準依舊相對寬鬆，相關債券違約率有望維持續低，此時若鎖定信評在 B、BB 以上等級，且為獲利狀況良好的美國企業所發債券，違約風險更可進一步降低。



安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，受惠於 Fed 降息決策，非美資產如新興市場債得到激勵，上周流入資金除較前一周升溫外，更居三大債市之冠，超越前幾周相對強勢的投資級債。

陳宜平表示，相較於已開發成熟市場，新興市場往往有較大的波動風險，故在投資新興市場、追求較高的成長性與息收的同時，波動風險絕對是需要考量的重點。觀察過去五年，亞洲企業及經濟環境在政府普遍寬鬆的政策及資金支持下，都有良好的發展，而與同為新興市場的拉丁美洲及東歐企業所發高收益債、甚至是具避險特性的新興市場當地公債相比，不但有更高的年化報酬率，更有相對溫和的年化波動度，換算下來每單位風險可獲得報酬較佳，是極具潛力及性價比的投資優選。

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安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR3，適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。

安聯動力亞洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR4，適合正在尋求較高回報債券基金並願意承受投資於新興市場債券的較高風險的投資者。