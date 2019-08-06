【台新投信】優高收危機入市成果豐 貿易戰下理財首選

每一次金融危機導致市場的回檔，皆是優先擔保高收益債入市良機，據統計，自 2011 以來，全球遭遇美國降評、量化寬鬆結束、油價崩盤、中美貿易戰等四次重大財經事件，優高收在歷經修正後，不僅反彈幅度可觀，上漲期間亦長。台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，預期未來在中美貿易戰持續紛擾下，市場波動加大，建議布局優先擔保高收益債，提升理財勝率。

據 Bloomberg 統計，優先擔保高收益債在歷經 2011 年美國降評修正後，反彈幅度高達 21.6%，反彈期間長達 17 個月；在 2013 年聯準會停止 QE 衝擊時，優先擔保高收益債反彈幅度達 13.6%，反彈期間長達 23 個月；在 2015 年油價崩跌時，優先擔保高收益債大漲近 2 成，反彈期間亦為 23 個月。在 2018 年以來的中美貿易戰期間，優先擔保高收益債亦已反彈近９％，反彈期間已達半年。

邱奕仁表示，在二大央行可望啟動降息循環下，未來全球將吹起降息風，高息收型的產品成為資金避風港，則高收益債未來漲升行情可期，其中又以具擔保優勢的高收益債更受青睞，因為擔保優高收經歷幾次景氣循環的萃練，資產防護力遠高於其他的券種，預期未來在中美貿易戰紛擾下，市場波動將加大，投資優先擔保高收債相對穩健。

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