挑戰亞馬遜! 沃爾瑪將在印度推出免費影音串流服務

美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 在先前打敗亞馬遜 (AMZN-US) 成功奪得印度最大電商平台 Flilpkart 75% 的股權，為印度電商業務發展打下基礎。如今，Flipkart 計劃在未來幾個月於印度推出免費影音串流服務，與亞馬遜進行正面市場鬥爭。

知情人士表示，該公司計劃在 9 月份，也是印度排燈節購物旺季前，為 Flipkart Plus 會員推出影音串流服務。據悉，這項服務目前仍處於測試階段。

與亞馬遜的 Prime 不同，Flipkart Plus 的影音串流服務是免費的。Flipkart 上的消費者可以通過積累 300 個「super coins」來成為會員，費制為每 100 盧比 (1.40 美元) 兌換 2 個 super coins。用戶可以利用這個代幣來兌換機票、食品、汽車租賃或音樂串流服務訂閱等商品。

報導中認為，沃爾瑪能為 Flipkart 提供更龐大的資金和零售物流運營經驗，而 Flipkart 則可以為沃爾瑪在印度這個炙手可熱的市場中取得先機，並提供更多本土化的優勢，是亞馬遜所無法追趕的。

多年來，亞馬遜在美國市場中已取得了廣大的成功，並計畫向全球市場持續拓展。然而，在沃爾瑪在取得印度最大電商平台大部分股權後，亞馬遜在印度，乃至亞洲地區的發展可能因而受阻。

不過，在今年 4 月份，亞馬遜曾宣布將在印度 5 座城市投資建造倉儲中心，期望為當地的電商業務發展有更好的基礎。

從 Netflix(NFLX-US) 到迪士尼旗下的 Hotstar 等，印度這個全球人口第二大國將成為全球串流媒體巨頭的戰場。根據 Cisco Systems 公司的估計，到 2022 年，印度的智慧型手機用戶人數將達到 8.29 億人，而目前約為 5 億人。根據波士頓諮詢公司的一份報告預期，到 2023 年，5 億美元的印度影音串流市場規模可能成長至 10 倍。