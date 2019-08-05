華研音樂Q2純益季增15.5% 上半年每股賺5.31元 創歷年同期高

華研音樂 (8446-TW) 今 (5) 日公告第 2 季財報，稅後純益 1.51 億元，受惠高毛利授權比重拉升，帶動獲利攀揚，純益季增 15.5%，年減 12.2%，每股純益 2.85 元，為近 1 年高點；上半年稅後純益 2.81 億元，年增 12.8%，每股純益 5.31 元，創歷年同期新高。

華研音樂第 2 季合併營收 3.84 億元，季增 17.8%，年減 26.2%，毛利率 63.5%，季減 5 個百分點，年增 13.36 個百分點，營益率 38.5%，季減 2.27 個百分點，年增 9.21 個百分點；稅後純益 1.51 億元，季增 15.5%，年減 12.2%，每股純益 2.85 元。

華研音樂上半年營收 7.1 億元，年減 16.9%，毛利率 65.8%，年增 15.49 個百分點，營益率 39.54%，年增 12.81 個百分點；稅後純益 2.81 億元，年增 12.8%，每股純益 5.31 元。

除演藝經紀業務外，華研近來授權收入營收占比逐年攀升，已由 2017 年的 24.5%，提升至去年的 43.59%，今年第 2 季更攀升至 62%，使演藝經紀收入比重相對下滑至 37%，而由於授權收入毛利表現較佳，進而帶動獲利走揚。

展望下半年，華研表示，下半年藝人活動進入旺季，目前已排定林宥嘉、動力火車、郁可唯等歌手的大型演場會 19 場，較上半年的 10 場增加近 1 倍，全年演唱會場次也將較去年的 13 場倍增。此外，福原愛產後復出，已開始洽談多項活動。

授權收入方面，目前華研共擁有約 1900 首歌曲著作權 IP，授權收入為公司長期穩定的獲利來源，且平均每年新增加 100 首歌曲 IP，累積更豐富的曲庫。

至於文創經紀領域方面，華研對於圖文授權有長期經營及完整規畫，創造馬來貘、爽爽貓、掰掰啾啾的 3 位作者與公司合作愉快，在合約期間已主動與華研續長約。