鈊象7月營收首破5億元創高 前7月營收年增54%

鈊象 (3293-TW) 今 (5) 日公告 7 月合併營收 5.02 億元，受惠行動網路遊戲及商用遊戲機業務增溫，營收月增 18.96%，年增 108.88%，繼上月營收首度突破 4 億元後，7 月一舉衝破 5 億元大關，續創單月營收新高；前 7 個月累計營收 26.31 億元，年增 54.84%。

鈊象今年以來單月營收頻頻創高，6 月營收首度突破 4 億元大關，達到 4.21 億元，月增 7.4%，第 2 季營收達 11.53 億元，同樣寫下歷史新猷，在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，7 月營收再攀峰，營運動能強勁。

據鈊象公告的自結數，第 2 季每股稅前盈餘 7.79 元，今年上半年更大賺超過 1 個股本，每股稅前盈餘達 13.14 元。

行動遊戲方面，鈊象前 5 個月休閒類遊戲營收占比，已從去年 75% 提升至 80%，目前公司五大產品線，包括《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》，在去年導入 AI 行銷下，營收表現攀揚，今年毛利率有機會突破 9 成。

商用機台方面，受政策影響大，能見度較難掌握，今年市場需求雖未見提升，但去年營收基期低，今年在新產品陸續推出下，可望刺激新機台需求成長，營收有機會年成長 1 至 2 成。