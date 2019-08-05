正德Q2獲利創5年同期高點 下半年成長可期

散裝航商正德 (2641-TW) 今日公布第二季財報，單季稅後純益 0.18 億元，年增 24.7%，每股純益 (EPS)0.12 元，創 5 年來同期新高，累計上半年稅後純益 0.37 億元，年減 10.82%，EPS 0.24 元，正德指出，隨著近來波羅的海綜合指數 (BDI) 狂飆，預計下半年整體散裝市況將維持一定熱度，有助挹注全年營運。

正德第二季合併營收 1.99 億元，年減 5%，營業毛利 0.53 億元，毛利率 26.37%，年增 4.17 個百分點；營業利益 0.39 億元，年增 18%，營業利益率 19.73%，年增 3.97 個百分點，稅後純益 0.18 億元，年增 25%。

正德說明，近兩年調整體質效益顯現，日前斥資購買載重噸數 4.2 萬噸巴拿籍散裝貨輪 1 艘，4 月開始加入營運，由於已簽長約，可鎖定獲利並避免市場波動造成風險。

展望後市，正德認為，雖近期 BDI 指數回跌，不過，仍處高檔位置。

就整體市況來看，據海運動態分析機構克拉克森 (Clarksons) 先前預估，今年全球散貨海運貿易量為 53.26 億噸，年增 2.3%，增速與 2018 年持平，而運力增速為 2.8%，與運量增速基本持平，顯示散裝船供需已接近平衡，因此，正德認為，今年市況還是看好。

另一方面，以中長期來看，中國穀物需求不會因貿易戰消失，同時，中國透過財政擴張和貨幣政策，加強投資基礎建設，原物料需求仍看俏，預料散裝船的市況不會太差。

至於船舶供給，隨著壓艙水系統、低硫油使用 (排放硫化物標準將由現行的 3.5% 降至 0.5% 以下) 明年將會更趨嚴格，老舊船舶將被迫加速淘汰，部分大型船舶安裝脫硫塔，使船舶運營效率降低，因此，正德預料，接下來 2 年拆船年齡會有明顯下降，對運費的再平衡是重要因素。