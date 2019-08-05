IC設計7月營收 創意年減18% 義隆電年增1.39%

IC 設計廠創意 (3443-TW) 今 (5) 日公布 7 月合併營收，達 8.15 億元，月增 0.07%，年減 26.61%，累計今年前 7 月營收達 58.02 億元，年減 18.3%，預計全年營收成雙位數下滑。

法人指出，創意今年在三大產品應用，包含 5G、AI 及 HPC(高效能運算) 的需求皆疲軟，其中，5G 部分，因市場發展趨勢為，大廠選擇直接進入 5G 業務，跳過如創意的 NRE(委託設計) 公司，導致開案量縮減，連帶衝擊今年營收，AI 及 HPC 部分，則因生產程序複雜度高，拖延發酵時間，較無法對近期或 2020 年的營收貢獻。

IC 設計廠義隆 (2458-TW) 今 (5) 日公布 7 月合併營收，達 8 億元，月增 9.14%，年增 1.39%，累計今年前 7 月營收達 48.62 億元，年增 4.07%，受 CPU 缺貨紓解，已恢復成長動能，加上進入商用機種，市占率持續向上。

法人指出，義隆目前的營收比重仍以觸控為主，其中，觸控板在上半年的出貨量達 0.35 億台，預計全年將超過 0.7 億台，此外，大尺寸觸控板的需求提升，及跨足商用機種，都逐步為市佔率貢獻，可望帶動全年營收成長。