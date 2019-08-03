最新IMF總裁候選人出爐 歐盟提名世界銀行總裁

前國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德於上個月正式向 IMF 提辭呈，並將於 11 月接任歐洲央行 (ECB) 總裁一職，歐盟今日 (3 日) 宣布提名世界銀行 (World Bank) 現任總裁 Kristalina Georgieva 為最新 IMF 總裁候選人。

來自保加利亞的 Georgieva，被認為是最受青睞的候選人，這次提名也緩解了過去數週以來，歐盟 28 國為提名候選人而出現的僵局。

目前候選人名單:

Jeroen Dijsselbloem，前荷蘭前財政部長，同為前歐元集團 (Eurogroup) 主席

Nadia Calvino，西班牙財政部長

Olli Rehn，芬蘭央行行長，兼前歐元區歐委會成員。

Mario Centeno，現任歐元集團主席、葡萄牙財政部長

但由於一些歐盟官員質疑 Calvino 非「正統的歐洲人」，因此出現異議。自國際貨幣基金組織創建以來，歐盟一直有個共識是，國際貨幣基金組織會由歐洲人領導。而美國則可以任命世界銀行總裁。

然而就在本週五 (2 日)，Nadia Calvino 正式宣布退出 IMF 競選，表示考慮到歐盟各國的共識，因此馬德里當局宣布 Calvino 不會參與下一階段競選。

而新任總裁要面對的挑戰可多了，Kleinwort Hambros 銀行首席投資長 Mouhammed Choukeir 表示：「無論誰想接任國際貨幣基金總裁，都必須有迎接貿易戰和貨幣戰爭的心理準備」

目前美中貿易糾紛已經持續了大約兩年，雙方的貿易戰被視為阻礙全球經濟增長的元兇。與此同時，投資人強烈關注貨幣政策，央行得視情況決定如何支持各國經濟體，以及 IMF 還能否有效處理自歐債危機近十年以來，所出現的新風險。

IMF 成員國可以在 9 月 6 日之前提名人選，並於 10 月 4 日之前選出新任總裁。