Cost down版？新Touch ID？傳蘋果重推指紋辨識iPhone搶中國市場

蘋果 (AAPL-US) 傳計畫在中國市場推出一款經濟實惠型的新 iPhone，配備螢幕下指紋辨識器，取代較貴的 Face ID 技術。

中國英文報《環球時報》週一報導，上游行業供應鏈的消息透露，為了挽救銷量下滑趨勢，蘋果為中國市場「量身訂作」iPhone，對應中美延續 18 個月的貿易戰帶來的成本壓力，移除臉部辨識系統 Face ID，改採指紋辨識功能，以「節省成本。」

一位不願具名的北京代表指出，結構雷射光發射器是 Face ID 的主體，成本高出數百人民幣，「只有蘋果才負擔得起，但這也會影響其銷售。」

原本蘋果這一代手機均已完全移除指紋辨識系統，諸如 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR，以 TrueDepth 感測鏡頭取代早期凹槽 Home 鍵作為指紋辨識處的設計。

在蘋果揚棄指紋辨識技術，直接轉戰臉部辨識之際，中國智慧手機大廠如華為、小米、Oppo 和 Vivo 卻反其道而行，他們擴大使用螢幕下指紋辨識傳感技術，自高階手機到中階手機都搭載此功能。

據悉，由於傳感器價格下降，以及 OLED 和 LCD 面板的價差助使指紋辨識功能擴大應用，而這樣的做法大受市場歡迎，因為中國智慧手機消費者偏好的價位在人民幣 5000 元 (731 美元) 上下，堅持臉部辨識功能導致蘋果失去不少這一階中國顧客群。

儘管市場轉向指紋傳感技術，但許多觀察者認為蘋果 Touch ID 對指紋辨識系統的研究仍較同業深入，蘋果 5 月時甫提交「全屏 Touch ID」新專利，即在螢幕下安裝大量針孔鏡頭，利用光學感測器進行辨識，讓 Touch ID 直接內建在新 iPhone 的螢幕，且和其他螢幕下指紋辨識的手機廠商不同，蘋果並非將螢幕特定位置設為指紋辨識的解鎖區域，而是讓整塊螢幕都可以進行指紋辨識解鎖，巴克萊分析師聲稱，2020 年的 iPhone 新機將套用這種聲學指紋技術。

新一代 Touch ID 可實現全屏指紋辨識功能（圖片：MacRumors)

然而，蘋果 iPhone 中國銷量下滑的報導卻與近日財報結果相反。蘋果執行長庫克 (Tim cook) 4 月時表示，蘋果在中國的表現已有所改善，部分係因中國銷售稅下降，讓 iPhone 得以降價促銷，部分則因中美貿易關係「基調改善」。

庫克：新項目棒到大夥驚呆

由於自 1996 年起開始服務蘋果的前設計長 Jony Ive 離開團隊，華爾街日報更報導這是因 Ive 與蘋果新領導層脫節，引起外界不安，庫克親上火線，聲稱報導太過荒謬，並罕見提到蘋果新研究項目，形容新項目「棒到讓眾人驚呆。」

目前傳聞今年 iPhone 新機配備三鏡頭，TF 國際證券分析師郭明錤提到年底將有新一代 AirPods 和 Apple Watch 問世，另外還有 16 吋螢幕的 MacBook Pro，但這些消息似乎不足以令任何人驚呆。

長期傳聞蘋果有汽車領域的野心，以及增強實境 (AR) 眼鏡，這些都可能因應 iPhone 銷售放緩而變成新主打領域。《彭博》曾報導蘋果 AR 眼鏡將配備自有的操作系統，可望 2020 年發售；汽車方面，據傳蘋果戮力研究自動駕駛軟體，而非打造自家自動駕駛車。

當然，庫克仍沒有詳述新項目，但比起過往蘋果總是對新項目三緘其口的態度，此回已算罕見。