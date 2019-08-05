玉山人工智慧公開挑戰賽 深耕金融科技與智能金融

「玉山人工智慧公開挑戰賽 2019 夏季賽」於 8 月 3 日舉辦頒獎典禮暨高手擂台戰。本次競賽總共有 1,330 隊報名參加，再創 T-Brain 平台報名隊伍數紀錄，展現了台灣 AI 人才發展的潛力。玉山銀行 AI 領域專家也在頒獎典禮中交流專案經驗，讓參賽者更了解金融科技的應用與發展。

玉山金控 (2884-TW) 科技長陳昇瑋表示，AI 是發展金融科技的核心技術，玉山金控已有百位 AI 高手投入金融應用模型開發，包括信用、風險、防詐欺、反洗錢、市場預測以及提升顧客使用體驗都是 AI 的應用範疇，也將為玉山發展更多低風險、高效率的金融服務，並提供顧客更好的體驗。

陳昇瑋進一步強調，金融服務的面向非常廣，而且 AI 是學無止境的領域，希望透過挑戰賽 open innovation 的概念集思廣益，匯集台灣各地的 AI 高手，為重要的金融決策問題找到更好的解答，也讓更多 AI 人才瞭解金融業不僅需要 AI 高手的參與，也是 AI 人才發揮與成長的舞台。

本次競賽主題為「台灣不動產 AI 神預測」，由玉山提供公開資訊及部分行內去識別化估價資料，接軌國際自動估價系統（Automated Valuation Model, AVM）研究評判標準 - 命中率（Hit-Ratio）來衡量預測準度。希望透過參賽者集思廣益，結合 AI 力量，找出影響房價的潛在因子，也讓參賽者了解銀行的核心業務，促進跨產業間的交流。

為了讓台灣 AI 人才有更多交流的機會，除了邀請前六名隊伍上台分享建構模型的演算法外，本次頒獎典禮特別加入「閃電講」、「海報攤位交流」的活動，所有參賽者都有機會分享建模歷程的辛苦與喜悅，相互學習其他參賽者珍貴的經驗，並透過現場票選活動選出最有人氣、分享最精彩的隊伍，得獎者也可以獲得人氣獎金。

玉山人工智慧公開挑戰賽由玉山銀行智能金融處主辦，是國內金融業唯一以發展人工智慧及金融科技應用的處級單位，持續落實玉山「AI Inside, Human Outside」的理念，希望透過金融科技改變金融產業，帶給顧客具溫度且差異化的智能金融服務體驗。