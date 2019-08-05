創意今年恐衰退 外資喊減碼 股價重挫逾8%摜破長均線支撐

IC 設計廠創意 (3443-TW) 法說釋出保守展望，包括訂單能見度低、加密貨幣業務減少，及外在環境起伏大，外資指出，由於 5G 及 AI 需求仍模糊，恐無法在近期或 2020 年見到營收貢獻，因此對創意維持減碼評等，下調目標價至 175 元。

在外資看淡的前提下，創意法說後股價重挫，盤中大跌逾 8%，一舉摜破年、季線支撐。

外資指出，5G 發展迅速，創意能否因此受惠仍有待觀察，其中有二個原因，一是市場上有許多案子持續進展，創意未必能取得，再者，IC 設計大廠如聯發科、聯詠，與台積電都維持穩定且長期的合作關係，面對 5G 發展，大廠選擇直接發展產品，繞過如創意這樣的委託設計公司。

因此，外資預期，創意能否在 5G 業務取得成長動能，機會恐仍有限，至目前為止，創意的 5G 業務，僅占 2-4% 的營收比重。

AI 部分，外資指出，此市場發展到現在仍有許多雜音，對 ASIC 廠商而言，要發展自身的生態系統有其難度，創意雖然預期，目前有 1-4 個 AI 相關案子進展中，可望在 2020 年量產，但外資仍預估，屆時對營收貢獻度仍相對有限。

外資強調，創意今年受加密貨幣業務減少、AI 市場規模不明及 5G 業務進度緩慢，營運展望保守看待，今年全年營收恐較去年衰退，維持減碼評等，下調目標價至 175 元。