〈創意法說〉今年外在環境不確定性高 下調全年目標 估下滑雙位數

IC 設計廠創意 (3443-TW) 今 (2) 日舉辦法說會，展望第 3 季，總經理陳超乾表示，受貿易戰影響，消費終端產品訂單能見度低，營收估持平上季，其中，NRE(委託設計) 營收季減逾 1 成，量產營收估季增 1 成內，雙率也持平，就全年而言，由於外在因素波動高，下修全年財測，營收估雙位數下滑，不過毛利率有機會上揚，營益率則估下滑。

陳超乾指出，創意第 2 季營收雖優於預期，但仍受加密貨幣業務熄火影響，營收年減 25%，若去年同期不加計加密貨幣營收，今年第 2 季營收仍有 9% 年成長率，但由於今年比特幣價格波動大，因此今年加密貨幣業務明顯減少。

產品應用部分，陳超乾表示，創意專注三大高成長應用，包含 5G、AI 及 HPC(高效能運算)，5G 方面，進入 5 奈米先進製程，已是市場共識，AI 方面，在大數據運算需求下，也將進入 5 奈米製程生產，而 HPC 方面，部分已採用 7 奈米製程生產，但生產程序複雜度高，發酵期較慢，預計 2020 年上半年才會放量。

展望全年，陳超乾表示，目前仍保守看待，由於消費性市場需求恢復比預期慢，加上今年加密貨幣訂單消失，今年營收恐雙位數下滑，其中， NRE 營收估年減個位數，量產營收年減雙位數，雙率部分，毛利率有機會微幅上升，營益率則小幅下滑，主要因投資先進製程的折舊有增加。

最後，陳超乾指出，2019 年是充滿挑戰的一年，但 AI、5G 及 HPC 的成長動能強勁，目前公司積極朝先進製程發展，並已獲大客戶肯定，預計明年營運可望好轉，至於美中貿易戰，陳超乾強調，對創意是短空中多長更多，由於中國自產速度加快，將有利創意表現。