抱美元避風頭 人民幣貶幅創三週新高

本週有多項重要經貿、經濟事件發生，不確定因素導致人民幣匯率今 (29) 日出現近三週來最大單日貶幅，早盤離岸人民幣一度創下逾一個月新低。

白宮經濟顧問庫德洛上週五 (26 日) 表示，川普政府已經「排除」干預匯市以壓低美元匯率的可能性。同時，他也預期本週二 (30 日) 在上海舉行的美中貿易談判不會有協議產生。

再加上 Fed 將於美國當地時間週二～週三 (30 日～31 日) 舉行利率會議，及中國將公布 7 月份 PMI 數據等眾多不確定因素下，導致人民幣出現近期少見的貶幅。

截至 14:42 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.8933 人民幣，貶值 117 基點，貶幅 0.17%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣即時走勢

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

外匯交易員指出，美中貿易談判前夕美方重要官員表達悲觀言論，使得市場對於本週美中貿易談判蒙上陰影，加上弱勢美元恐不復見，投資客買匯意願升溫，人民幣開始朝向 1 美元兌 6.9 人民幣關卡接近。

業內人士則表示，目前市場觀望氣氛情緒較重，投資人對 Fed 降息幅度，及後續降息的預期出現分歧，加上美中貿易談判前景似乎不樂觀，在這些不確定因素釐清前，人民幣不會有太明確的方向。

即使今日人民幣創下近三週來較大的貶值幅度，但主要在於過去這段期間人民幣大多保持在狹幅震盪，才突顯出今日人民幣的貶幅。整體來看，人民幣還是在區間震盪範圍內。

外資交易員則認為，今天人民幣只算小貶，人民幣大體走勢保持平穩。未來人民幣走向則要觀察 Fed 如何調整美國利率，及對利率是否維持近期偏鴿派的看法而定。