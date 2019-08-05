日圓衝破「0.3」大關 5萬元台幣換匯 就少換1.37萬元日幣

美國總統川普到處放火，推升日圓不斷上漲，今 (5) 日最高衝到 0.302 元，創下自 2016 年 11 月 15 日以來、近 3 年新高紀錄，若以新台幣 5 萬元換匯，跟今年最低匯價相比，高低點就少換了上萬日圓、達 1 萬 3713 日圓，約新台幣 4141 元，換匯成本大增。銀行業者建議，面對日圓居高不下，其實臨櫃換鈔最不划算，應善用線上結匯或外幣 ATM 領鈔，可更聰明換匯。

依據台灣銀行日圓現鈔牌告匯率來看，日圓今天最高衝到 0.302 元，創下自 2016 年 11 月 15 日以來新高紀錄，若以今年最低的日圓匯價 0.2789 元計算，新台幣 5 萬元換匯，可以換得 17 萬 9275 日圓，而以今天高點來算，只能換到 16 萬 5562 日圓，一口氣相差 1 萬 3713 日圓，折合新台幣約 4141 元。

展望日圓後市，元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊指出，受到美中貿易戰再次升溫的影響，短線上避險情緒將主導日圓走勢。不過需要注意的是，日圓若升值太多恐衝擊已經疲弱不振的日本經濟，若通膨離日本央行的 2% 目標太遠時，恐迫使日本央行跟進擴大寬鬆的腳步。

而換匯方式很多種，包括：臨櫃換現鈔、網銀換匯與外幣 ATM 提領現鈔等，銀行業者表示，現在日圓匯率節節攀升，換匯價格已經讓哈日族欲哭無淚，如果臨櫃換匯是以現鈔賣出牌告價計算，且另收手續費 100 元，是最不划算的，建議透過外幣 ATM 較划算，銀行通常都會給予匯價折讓優惠，也免收手續費，且可免受銀行營業時間限制，24 小時全天候提領，是最聰明的換匯方式。