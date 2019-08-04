華為開發者大會亮點：電視、鴻蒙系統

8 月 9 日～11 日，華為將舉行 2019 華為開發者大會，華為 EMUI 10 系統、搭載海思鴻鵠 818 智慧晶片等眾多新科技的「榮耀智慧螢幕」(電視) 等新產品均將在本次大會上正式亮相。

此外，陸媒今 (4) 日指出，從華為官方釋出的消息來看，另一個重量級產品鴻蒙作業系統也可望在這次會中面世。

根據消息指稱，華為研發七年之久、備胎計畫中殺手鐧之一的鴻蒙系統，初次搭載的終端設備將是「榮耀智慧螢幕」。

雖然鴻蒙最初是針對物聯網開發的作業系統，未來將應用在自動駕駛、遠端醫療、工業控制等場景。但官方已表示，它是可以擴展到智慧手機上。

而從產業鏈最新的消息得知，鴻蒙系統仍在進行手機測試中，其最快會在 2019 年年底前上市。推出初期以華為的中低階機種為主，產品售價預計在人民幣 2000 元，目的是先培養客戶群。

目前華為對鴻蒙作業系統測試的其中一項就是對 Android 應用軟體的相容性。

天風國際分析師郭明錤在曾在報告中指出，華為可能在今年 10 月開始出貨搭載鴻蒙作業系統的手機。預期鴻蒙手機初期無法滿足非中國市場中高階使用者的應用程式需求，因此會定位在低階市場為主。

在區域出貨方面，鴻蒙手機初期出貨主要集中在中歐、東歐與新興市場。

中信建投認為，華為鴻蒙系統在性能上已具備替換 Android 的能力，但是作業系統最關鍵的是需要建立生態，因此至少需要 2～3 年左右時間。所以鴻蒙系統在生態尚未成熟的物聯網領域競爭將更顯優勢。

華為核心供應商：