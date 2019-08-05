全球大型經濟體陷入貿易衝突 各國央行正積極對應

全球三大經濟體正在大打貿易戰。另外兩個重量級貿易大國也很快就會面臨自己的重大貿易問題。

全球第三大經濟體日本上週提高了與南韓的貿易衝突。最大經濟體美國則威脅第二大的中國對其出口到美國的每種產品加徵關稅。

川普總統也威脅要對歐盟製造的汽車加徵關稅，這將嚴重衝擊已經遭到中國產品需求減少影響的德國經濟，德國是全球第四大經濟體。

如果沒有其他意外，全球第六大經濟體英國將於 10 月 31 日無協議退出歐盟，這將使該國陷入衰退並使英鎊崩潰。

全球幾個大型經濟體之間貿易關係的嚴峻形勢，讓各國大型央行不得不採取行動支撐經濟成長。

儘管美國經濟強勁，國內失業率處於歷史低位且消費者信心高漲，美國聯準會 (Fed) 也不得不低頭，在上週三 (31 日) 宣布降息。

歐洲央行 (ECB) 則在一週前暗示將推出更多刺激政策。該行預計將在 9 月將利率降至更深的負值。

部分分析師質疑這些未陷入衰退的經濟體是否真的需要刺激措施。他們認為央行應該堅持立場並為下次危機做好準備。

Fed 主席鮑爾將貿易緊張局勢列為需要降息的重要原因之一。上週末川普的暴衝證明他的擔憂正中目標。

Fed 主席鮑爾將貿易緊張局勢列為需要降息的重要原因之一。（圖：AFP）

英國央行 (BOE) 上週調降對英國經濟成長的預測，原因是全球貿易體系存在「深刻的不確定性」以及英國無協議脫歐的風險。央行表示，如果需要，它已做好應對衝擊的準備。

本週三 (7 日)，印度央行將接棒演出。Shaktikanta Das 預計將成為第一位在任內的前 4 次會議就降息 4 次的印度央行行長。印度也陷入與美國的貿易爭端中，並感受到全球經濟放緩的影響。

Capital Economics 分析師表示，中美貿易戰可能會進一步升級，因為中國國家主席習近平不會屈服於美國的要求，也不會改變有助中國的產業政策。

分析師在研究報告中寫道：「因此，預計關稅將繼續提高，並且不久之後它們將被提高到對中國所有進口到美國的商品加徵 25%。」