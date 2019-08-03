〈美祭中新關稅〉回擊美國關稅 中國的選項不多

貿易戰又來了。中國週五 (2 日) 抨擊美國總統川普對價值 3000 億美元中國商品加徵 10% 關稅的決定，這實際上等於對所有中國對美國的出口產品徵稅。北京表示已準備好進行反制。

中國商務部發言人在聲明中表示，「中國必須採取必要的反制措施，」「所有後果都將由美國承擔。」

北京或許可以應對全球兩大經濟體之間不斷升級的鬥爭帶來的影響，但它面臨的限制比華盛頓更嚴重，因此必須精算報復行為的結果。

Capital Economics 資深中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 表示，中國「基本上好的選項不多」。「就直接打擊美國而言，光是不傷害自己就很難做到。」

這是中國下一步可以採取的動作：

用關稅回擊

中國之前曾對美國商品加徵關稅。它回應了川普 5 月最後一次關稅戰升級，將價值 600 億美元的美國商品關稅從 10% 提高到 25%。

但是中國向美國購買的產品遠遠少於其銷售給美國，它只有 1200 億美元的商品。華盛頓可以對中國進口的 5400 億美元商品徵稅。

Fitch Solutions 亞洲國家風險分析師 Darren Tay 表示，「考慮到在關稅方面無法同額報復，中國可能會採取關稅和非關稅措施相結合的措施進行報復。」

Evans-Pritchard 指出，大部分美國出口至中國、尚未成為關稅目標的都是高科技產品，不容易被替代。

他補充說：「對這些產品加徵關稅只是部分地給自己帶來痛苦。」

限制稀土供應

中國在貿易戰中的優勢之一是它幾乎壟斷了一批全球科技產業非用不可的礦產。

中國控制著全球 90% 以上的稀土產品，17 種具有磁性和導電性能的礦物，為生產大多數電子設備的必需品。它還佔 2014 年至 2017 年間美國進口所有稀土礦產的 80%。

北京最近一直刻凸顯其稀土產業，並發表了可以抑制礦產出口的低調威脅。兩個月前，中國官方媒體發表評論：「別說我們沒有事先警告你。」

Evans-Pritchard 說，「這在短期內可能會產生很大的影響，但它會對中國的其他貿易夥伴造成很多附帶損害，尤其是日本，它是稀土礦物的主要進口國。」

川普宣布新關稅後幾小時，亞洲稀土股票飆升，投資人猜測如果中國限制供應，價格可能會上漲。

讓人民幣貶值

中國的人民幣匯率在過去與美國的貿易戰中總是成為箭靶，引發川普指責北京人為貶值以協助其出口商。

人民幣不像其他主要貨幣如美元和英鎊那樣自由交易。每天，中國央行設立一個「區間」，將人民幣價值的變動限制在 2% 以內。

人民幣兌美元匯率週五下挫，無論是上海在岸市場還是在更自由浮動的離岸市場。在中國，1 美元現在可換約 6.94 元人民幣。在中國之外，人民幣匯率跌至接近 2019 年的低點 6.98，之後略有回升。

人民幣匯率

人民幣貶值使得中國出口產品更便宜，有助於緩解美國關稅的影響。

Evans-Pritchard 指出，「我認為它們擁有的最佳工具、以及最強大的工具，就是匯率，」「這真的是一種可以直接抵銷大部分關稅影響的工具。」

但中國有理由不讓人民幣貶值：人民幣的大幅下跌可能引發中國資金外流並損害經濟穩定。

Fitch Solutions 的 Tay 表示，「北京希望避免重蹈覆轍，因為貨幣貶值引發了對人民幣的信心危機」，他指的是先前走低導致人們指責中國正在開啟「貨幣戰爭」的歷史。

但 Evans-Pritchard 有不同的看法，中國不使用其貨幣作為武器的另一個原因是它可能是最後的核選擇。

他說，「使用這個工具的問題是，如果它們現在使用它，那基本上就是完全絕裂了。屆時貿易談判要說沒有徹底崩潰也難。」

讓美國公司難受

另一種收緊川普政府緊箍咒的方法也存在風險。

一些美國大型企業，包括蘋果公司 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US)、福特 (F-US) 和星巴克 (SBUX-US)，對營收數十億美元的中國巨大市場依賴度很高。它們中的許多家已經受到關稅和中國經濟放緩的打擊。

中國政府可以透過加強對其業務的限制和增加監管障礙，使美國企業的日子變得更加艱難。

但如果企業決定將生產轉移到其他地方，那麼這樣做可能會損害其已經放緩的經濟。

Evans-Pritchard 說：「中國對外國投資的依賴程度低於以往，但它仍然不希望看到跨國公司大規模地轉移到國外。」「如果讓在中國經營的美國公司生活變得非常艱難，那麼就有可能在某種程度上讓自己陷入困境。」

對於華爾街的一家大型銀行來說，這是一個現實問題。摩根士丹利 (MS-US) 週五宣布將主控其中國的合資企業，將其持股比例提升至 51%。

但這仍需要中國監管機構點頭，而貿易戰的突然重啟可能會使這家美國銀行巨頭的計劃更趨複雜化。