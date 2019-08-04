韋僑醫療應用擴展快且獲利倍增 新廠擬年底前動工

電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 上半年稅後純益倍數成長，每股純益達 1.02 元，公司規劃投資 6 億元擴產，新廠已進入設計階段，預計今年動工，新產能將主攻電子票證、醫療及工業 4.0 等無線射頻辨識（RFID）應用市場。

同時，韋僑在醫療工業應用等營收成長帶動下，預計明年將辦理市場公開籌資案，充實營運資金，這也是韋僑 2015 年 10 月上櫃掛牌以來，首度進行市場籌。

韋僑第 2 季營收 2.59 億元，毛利率為 26.59%，季汪 0.91 個百分點，年增 2.2 個百分點，稅後純益為 2326 萬元，季增 77.17%，年增 1.44 倍，每股純益為 0.65 元；上半年營收為 4.67 億元，毛利率 26.6%，年增 3.42 個百分點，稅後純益 3639 萬元，年增 1.16 倍，每股純益達 1.02 元。

韋僑下半年營收將上看 7 億元，較上半年成長逾 5 成，全年將突破 11 億元，創新高，韋僑已斥資 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，正進行建廠動工前準備階段，規劃投資 6 億元擴產，新廠已進入同步設計階段，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域。

韋僑科技 RFID 應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，預計將隨工業 4.0 擴大而成長；而目前成長最快的醫療耗材市場，營收比重約 16-17%，預計下半年還有新醫療客戶加入，營收比重可望增加，也可透過降低傳統 RFID 門禁卡片產品營收比重，避開陸廠價格競爭。

RFID 運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，可從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為疏忽。韋喬已出貨美商針筒品牌廠，進入穩定供貨期，屬於高單價、高毛利的利基型產品。

韋僑去年盈餘每股將配 0.6 元現金股利，預計 8 月 14 日除息，目前韋僑以石英元件廠希華晶體 (2484-TW) 持股 11.46% 為最大股東，董事長並由希華董事長曾穎堂擔任。