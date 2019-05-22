石英元件廠希華、晶技雙雙看好Q2 估營收獲利皆脫離谷底

美中貿易衝突尚無化解跡象，不過，石英元件廠希華 (2484-TW) 及晶技 (3042-TW)，對於第 2 季的營運均維持正向看法，且優於第 1 季表現，營收及獲利都將脫離谷底。

希華晶體的 1-3 月營收為 5.51 億元，年減 19.5%，為 6 年來同期新低，首季每股純益 0.2 元，不過希華第 2 季的營收預估將出現較第 1 季成長。

希華董事長曾穎堂今 (22) 日指出，石英元件市場領域的競爭依舊，但整體而言，希華 5 月營收維持在 4 月的 1.82 億元營收之上，而第 2 季營收在工作天數增加之下，預期將較首季 5.51 億元成長。

晶技主管指出，中國石英元件供應鏈產品價格競爭壓力已趨於緩和，不過公司產品策略持續朝小型、高階化產品開發，避開市場競爭，預期第 1 季是今年谷底，第 2 季將較第 1 季走揚，全年營收可望較 2018 年 81.56 億元小幅成長。

晶技今年第 1 季營收為 16.23 億元，4 月營收攀上 6.07 億元，預估在 5 月營收表現也將優於 4 月，第 2 季平均單月營收都在 6 億元之上，整季營收將可達 18.63 億元水準以上，可望是季增與年增的走勢，打破連 2 季營收年衰退窘況。

晶技指出，第 2 季以來的營收走揚，主要是中國網通、手機廠對零組件下單態度轉趨積極；而晶技也是華為供應鏈之一。