日系大廠調整生產策略 希華日本石英長晶業務 今年將全面啟動

全球石英元件市場，目前通用型產品呈現供過於求態勢，難在短時間獲得扭轉，台、日前十大大型石英元件廠都在進行策略調整，希華晶體 (2484-TW) 位在日本的石英長晶廠將因此受惠，預計今年下半年全面恢復石英長晶業務。

石英元件製程在瓷長晶、切片、研磨、調諧、並封裝成 IC，石英晶棒的長晶業務，等於是石英元件業的最上游。

希華在台灣南科園區的石英晶棒長晶廠，目前訂單滿載供不應求；董事長曾穎堂指出，在石英晶棒訂單湧入之下，希華確定將重啟日本長晶廠生產供貨，該廠今年上半年以完成重啟 50% 產能，今年底前將恢復全數產能。

事實上，石英元件產業目前已有包括日本京瓷等廠商進行策略性減產，並將產能移往高階、小型化產品發展，曾穎堂說，日商在此業務區塊歷經虧損後，最新決策在產能往高階移動，同時，日商也不再耗費資源在上游原物料生產上，因此對日本境內信賴度高的石英晶棒廠簽下供應長約，將使日本希華訂單維持穩定，並可望分階段重啟生產。

希華 2000 年併購日本明電通信株式會社，並成立日本希華科技株式會社，從事長晶業務，順利取得石英晶體上游原材料與相關生產技術，希華在 2010 年 7 月標下漢昌在南科的廠房建物、長晶爐，及其管線等設施，開始自行生產石英晶棒，讓希華成台灣唯一能自製石英晶體材料的石英元件公司。

日本希華在過去封爐期間，仍從事石英元件產品對日本市場銷售業務，並未產生虧損，在重返長晶業務之後，預料對希華獲利將產生更大助益。

希華上半年營收 11.06 億元，年減 20.34%；希華在 5G 應用市場持續加強布局，強化市占率提升，去年完成在台高階產品產能擴充 20%，並透過大洋洲策略夥伴 Rakon 的投資合作，已通過全球通訊基地台龍頭認證，陸續有高階 TCXO 產品出貨挹注營收，產品用於供應 5G 基地台建置及衛星定位裝置使用。